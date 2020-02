L'Argentine accueille les voyageurs chinois à bras ouverts

Le partenariat se développe alors que l'Argentine s'efforce de développer le tourisme entrant et compte sur le nombre croissant de voyageurs chinois à la recherche d'escapades latino-américaines inoubliables pour stimuler cette croissance.

« Le tourisme est un aspect important de notre économie », a déclaré le ministre argentin du Tourisme et des Sports, Matías Lammens. « Nous avons tant à offrir, que ce soit aux amateurs de sport, aux explorateurs de l'Antarctique ou aux voyageurs de loisirs. Nous sommes impatients de travailler avec le premier fournisseur de voyages Trip.com Group pour partager notre pays avec des voyageurs venant des quatre coins du monde. »

Trip.com Group, dont les plateformes comptent 400 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont 300 millions d'utilisateurs rien qu'en Chine continentale, a observé une croissance prometteuse des visiteurs chinois en Argentine au cours des dernières années. Les données montrent que les réservations de vols à destination de l'Argentine et les réservations d'hôtels dans le pays ont toutes deux augmenté de plus de 100 % en glissement annuel en 2019. Il s'agit également de l'une des destinations internationales ayant le plus gagné en popularité auprès des clients des plateformes de Trip.com Group en 2018.

Accueillant des tournois de football et de sport de renommée mondiale, riche en atouts naturels et possédant des ressources culturelles d'exception, l'Argentine ne manque pas d'arguments de vente pour séduire les touristes chinois. Cependant, la distance, l'accessibilité et le coût ont par le passé constitué des obstacles au développement de l'industrie du tourisme entrant. Dans le cadre de leur partenariat, les deux parties s'efforceront d'améliorer la capacité du pays à accueillir les voyageurs chinois grâce à la mise en place de concessions de visa et l'organisation de voyages organisés dans la région.

« Les touristes chinois ont un appétit croissant pour les séjours d'immersion axés sur les expériences », a déclaré le président du groupe Trip.com, James Liang. « En tant que destination latino-américaine exotique, jouissant d'une multitude d'événements sportifs de renommée mondiale et située à proximité de l'Antarctique, l'Argentine possède un potentiel considérable et pourrait bien devenir un lieu de vacances de premier choix pour des séjours plus longs et immersifs et l'une des principales destinations des circuits touristiques de la région ».

Le président de Trip.com Group, James Liang, et le ministre argentin du Tourisme et des Sports, Matías Lammens, se sont tous deux montrés confiants quant aux perspectives touristiques à long terme, notant que les difficultés actuelles n'entraveraient pas le développement des échanges entre le peuple chinois et le peuple argentin. « L'Argentine accueillera les touristes chinois à bras ouverts », a déclaré Lammens.

« Nous remercions l'Argentine pour son soutien en cette période difficile et nous sommes convaincus que l'industrie du tourisme va connaître une forte reprise, avec une croissance durable à long terme », a déclaré Liang.

À propos de Trip.com Group :

Trip.com Group est un important fournisseur de services de voyage à guichet unique englobant Trip.com, Ctrip, Skyscanner et Qunar. À travers ses plateformes, Trip.com Group permet à ses partenaires locaux et aux voyageurs du monde entier d'effectuer des réservations au meilleur prix et de manière informée pour des produits et des services de voyage. Pour cela, Trip.com Group s'appuie sur l'agrégation d'informations et de ressources complètes sur les voyages et sur une plateforme de transaction avancée composée d'applications mobiles, de sites internet et de centres de service client disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Fondé en 1999 et coté au NASDAQ en 2003, Trip.com Group est devenu l'une des marques de voyages les plus connues au monde. Sa mission est de « faire de chaque voyage le voyage parfait ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1084988/Argentina_welcomes_Chinese_travellers_with_open_arms.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1084989/1_Logo.jpg

SOURCE Trip.com Group