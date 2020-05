L'ASEAN s'accorde sur sept mesures de coopération en matière de tourisme dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Angela Tanoesoedibjo, la Ministre déléguée au tourisme et à l'économie créative, a représenté l'Indonésie lors de la réunion ministérielle du tourisme des pays de l'ASEAN, intitulée Réunion spéciale des ministres du tourisme de l'ASEAN (M-ATM) sur la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) , le mercredi 29 avril 2020 au soir.

La réunion a abouti à l'adoption d'une déclaration commune en sept points des ministres du tourisme des pays de l'ASEAN en vue de renforcer la coopération dans le tourisme, l'un des secteurs économiques les plus durement touchés par la pandémie.

Le Ministre du tourisme convient de faciliter la coordination de l'ASEAN en accélérant l'échange d'informations sur les voyages, en particulier celles relatives aux normes sanitaires et aux autres mesures décidées par les pays membres de l'ASEAN pour lutter contre la flambée de COVID-19, en renforçant les activités de l'équipe de communication de crise de l'ASEAN dans le domaine du tourisme. Intensifier la collaboration entre les organisations nationales du tourisme de l'ASEAN et d'autres secteurs concernés, notamment les secteurs de la santé, de l'information, des transports et de l'immigration, ainsi qu'avec les partenaires extérieurs de l'ASEAN, afin de mettre en œuvre ensemble des mesures globales, transparentes et rapides pour atténuer et réduire l'incidence de la COVID-19 et d'autres crises à l'avenir. Les ministres du tourisme doivent également renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les pays membres de l'ASEAN, ainsi qu'avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN pour soutenir le secteur du tourisme. La coopération couvre l'application de politiques et de mesures efficaces pour accroître la confiance des visiteurs internes et internationaux en Asie du Sud-Est, y compris l'élaboration de normes et de directives pour améliorer les facteurs de sécurité et sanitaires protégeant les employés et les collectivités du secteur de l'hôtellerie et d'autres secteurs liés au tourisme. Les ministres du tourisme conviennent également de soutenir le développement et la mise en œuvre du plan de relance pour l'après COVID-19, ainsi que les mesures relatives à la promotion et la commercialisation du tourisme conjoint pour faire progresser l'ASEAN comme une seule et même destination touristique. Les ministres du tourisme conviennent d'accélérer la mise en œuvre de la microéconomie et de la macroéconomie, d'assurer un soutien technique et une relance financière, des exonérations fiscales, un renforcement des capacités et des compétences, en particulier pour ce qui est des compétences numériques des acteurs du secteur touristique. Accélérer la coopération avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN, les organisations internationales et les secteurs concernés afin de bâtir une Asie du Sud-Est forte et préparée à mettre en œuvre et à gérer de façon efficace un tourisme durable et inclusif après la crise.

Angela a déclaré que l'Indonésie s'engage avec tous les pays membres de l'ASEAN à encourager une vision commune pour atténuer les répercussions sur le secteur du tourisme et le relancer, pendant comme après la pandémie de COVID-19.

« Plusieurs études révèlent qu'il faudra au moins cinq ans au secteur du tourisme pour retrouver des conditions normales après la COVID-19. Mais je vois l'ASEAN bien meilleure que cela, le tourisme dans notre région se rétablira plus rapidement, mais à une seule condition, en renforçant la coopération et la collaboration », a-t-elle déclaré.

Les pays membres de l'ASEAN font état d'une activité touristique en baisse d'environ 36 pour cent au premier trimestre de 2020, comparé à la même période en 2018 et 2019.

Le nombre d'arrivées de touristes internationaux a diminué d'environ 34 pour cent, et le nombre de chambres disponibles est actuellement au plus bas. En outre, le secteur du tourisme et des voyages souffre de nombreuses annulations.

Les pays membres de l'ASEAN ont révisé ou corrigent actuellement leur cible en termes d'arrivées de touristes internationaux et de chiffre d'affaires du secteur du tourisme.

