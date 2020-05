l'Association de Genève décerne le prix 'Women in Insurance' à garance Wattez-Richard d'axa pour ses initiatives d'assurance inclusive qui protègent les populations fragiles

Charles Brindamour, Président de l'Association de Genève et CEO d'Intact Financial a déclaré: "Je souhaite féliciter chaleureusement Garance Richard-Wattez pour ce prix qui reconnaît ses contributions majeures à la protection des populations vulnérables. Son engagement en faveur de l'assurance inclusive aura un impact durable, permettant à ses clients particuliers et entrepreneurs de conquérir leur autonomie. Le travail de Madame Wattez-Richard fait directement écho à la mission de l'Association de Genève de promouvoir les contributions du secteur de l'assurance à la résilience et à la prospérité de la société."

Garance Wattez-Richard a déclaré : "Le prix 'Women in Insurance' de l'association de Genève est une reconnaissance précieuse du travail que mon équipe et moi-même réalisons pour repousser les frontières de l'assurabilité et rendre la protection accessible à un plus grand nombre de segments de la population mondiale. Ce travail est d'autant plus nécessaire que la crise du COVID-19 frappe malheureusement tous les pays, émergents et développés, très durement."

Mme Wattez-Richard a fondé l'activité Emerging Customers d'AXA en 2016. Elle distribue aujourd'hui des couvertures assurances à 18 millions de clients en Asie, en Afrique et en Amérique latine avec plus de 50 partenaires des secteurs privé et public dans 10 pays. Entre autres réalisations, AXA protège aujourd'hui 500,000 entrepreneurs en Egypte, 75% desquels sont des femmes, et est associé à Airtel Payment Bank en Inde pour protéger 3 millions de clients.

Le comité de sélection pour le prix 'Women in Insurance' 2020 de l'Association de Genève était composé de M. Brian Duperreault, CEO d'AIG, Dame Inga Beale, ex-CEO de Lloyd's of London, et Mme Lucie Martel, Directrice des Ressources Humaines d'Intact Financial.

Le processus de nomination 2021 ouvrira en novembre 2020, les candidatures devant être déposées au plus tard en février 2021.

