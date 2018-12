L'Association des normes de l'IEEE et ECC signent un accord de coopération stratégique

Le secteur de l'informatique périphérique jette un pont entre le monde physique et le monde numérique. Elle fait intervenir de nombreux domaines, notamment la technologie opérationnelle, la technologie de l'information et la technologie informatique. Elle couvre de multiples rôles le long de la chaîne industrielle, comme la connectivité de réseaux, l'agrégation de données, les puces, les capteurs et les applications industrielles. Le secteur de l'informatique périphérique pose les fondations de l'internet industriel et il est essentiel pour la construction d'une société numérique, interconnectée et intelligente. D'ici 2025, 75 % des données générées par les entreprises seront créées et traitées en externe dans des centres de données ou des nuages, bien plus qu'aujourd'hui (moins de 20 %).

L'IEEE, organisation à but non lucratif, est dans le monde la plus grande organisation technique se consacrant à faire progresser la technologie. Elle est forte de 420 000 membres dans plus de 160 pays, répartis sur un vaste ensemble de domaines comme les techniques électriques, l'électronique, l'ingénierie électrique, la robotique, l'automatisation, l'ingénierie informatique, la science informatique et d'autres technologies apparentées. Grâce à ce PE, les deux parties vont approfondir la coopération sur les normes de l'industrie de l'informatique périphérique, des bancs d'essai technique, de la stratégie de marque et de la promotion de marchés, et elles vont créer plus d'opportunités en source libre profitant à l'industrie tout entière. De tels efforts concertés bénéficieront au secteur de l'informatique périphérique en ce qui concerne sa mise en œuvre, son incubation collaborative et son développement prospère.

« Des téléphones intelligents à l'équipement des ateliers, les appareils fonctionnant en périphérie de réseau deviennent de plus en plus intelligents et équipés de processeurs qui peuvent s'attaquer à des problèmes informatiques qui auparavant exigeaient des serveurs à pleine charge, » a fait observer Konstantinos Karachalios, directeur général de l'Association des normes de l'IEEE. « Les applications virtualisées permettent également aux codes d'être plus facilement préassemblés et gérés à l'intérieur de centres de données, ce qui les rapproche de la périphérie de réseau. Dans un tel environnement où de multiples facteurs font pencher la balance vers une informatique décentralisée, nous avons hâte de travailler en collaboration avec ECC et de donner la priorité à la normalisation en tant que moyen d'assurer le développement d'un écosystème dynamique et durable d'une informatique périphérique bénéficiant à tous. »

Dr Chen Wei, vice-président d'Intel et directeur général d'Internet of Things Group China, a ajouté : « C'est un immense plaisir d'assister à la coopération entre ECC et l'IEEE. Intégrer les avantages de deux parties est propice à la normalisation de l'informatique périphérique, à son intégration innovante et en définitive au développement sain et durable de tout l'écosystème de l'industrie de l'informatique périphérique. De plus, je suis persuadé que dans un proche avenir la coopération entre les deux côtés va très certainement apporter plus d'occasions pour le développement de l'informatique périphérique. »

À propos d'ECC

Edge Computing Consortium (ECC) est la plus grande alliance de l'industrie dans le domaine de l'informatique périphérique. Elle compte plus de 200 membres, parmi lesquels Huawei, Intel, ARM, China Academy of Information and Communications Technology (Académie chinoise des technologies de l'information et des communications), Shenyang Institute of Automation (Institut d'automatisation de Shenyang, affilié à l'Académie chinoise des sciences), Bosch, China Mobile, Honeywell, ABB, Schneider Electric, Schindler, Infosys, Mitsubishi, HollySys, McAfee, 360, NI et OSIsoft. ECC sert de plateforme coopérative dans le secteur de l'informatique périphérique, laquelle fait la promotion de la coopération ouverte dans les domaines de la technologie opérationnelle (TO) et des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle favorise les pratiques d'excellence dans les applications, ainsi qu'un développement solide et durable de l'industrie de l'informatique périphérique.

À propos de l'Association des normes de l'IEEE

L'Association des normes de l'IEEE, organisme à l'intérieur de l'IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) et reconnu dans le monde entier pour l'établissement de normes, élabore des normes consensuelles par l'intermédiaire d'un processus ouvert qui engage l'industrie et rassemble une vaste communauté d'interlocuteurs. Les normes de l'IEEE établissent des spécifications et des pratiques d'excellence s'appuyant sur les connaissances scientifiques et technologiques actuelles. L'AN-IEEE possède un portefeuille de plus de 1 200 normes actives et plus de 650 normes en cours d'élaboration. Pour davantage d'informations, visitez http://standards.ieee.org.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/797957/ECC_IEEE.jpg

SOURCE Edge Computing Consortium