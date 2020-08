L'Association européenne d'hématologie lance un nouveau site Web : European Immunotherapy Net

LA HAYE, Pays-Bas, 29 août 2020 /PRNewswire/ -- European Immunotherapy Net [immunotherapy.ehaweb.org] est une nouvelle plateforme qui présente les dernières actualités et mises à jour dans tous les domaines de l'immunothérapie, développée pour les professionnels de la santé hématologique, les infirmiers, les patients et les soignants à la recherche d'informations sur les traitements d'immunothérapie.

Le nouveau site Web, lancé par l'Association européenne d'hématologie (AEH), représente une véritable « première » dans le domaine de l'immunothérapie : une plateforme dédiée et hautement spécialisée avec une perspective mondiale qui offre le meilleur des actualités, de la recherche, de l'éducation médicale et des affaires réglementaires. L'objectif global est de fournir une plateforme unique répondant au besoin insatisfait d'informations accessibles et vérifiées par des experts dans le domaine en constante évolution des soins basés sur l'immunothérapie en hématologie.

European Immunotherapy Net fait partie du programme hautement spécialisé « Topics in Focus » (sujets en lumière) de l'AEH [ehaweb.org/themes-in-focus/]. La rapidité du changement, l'innovation et les réalisations de première ligne dans le domaine médical créent un besoin croissant d'adaptations aux nouvelles techniques et thérapies. Ainsi, l'objectif du programme Topics in Focus de l'AEH est de répondre aux besoins des professionnels de la santé et des patients dans tous les domaines de l'immunothérapie liée à l'hématologie.

À propos de l'AEH

L'Association européenne d'hématologie promeut l'excellence dans les soins aux patients, la recherche et l'éducation en hématologie. L'AEH envisage de guérir tous les troubles sanguins en connectant les hématologues du monde entier, en soutenant leur développement professionnel, en harmonisant l'éducation hématologique et en défendant les intérêts de l'hématologie et des hématologues sur la scène européenne. L'AEH est la plus grande organisation professionnelle d'Europe soutenant à la fois les cliniciens et les scientifiques du monde entier dans leurs efforts pour guérir les maladies sanguines.

