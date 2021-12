L'Association mondiale de l'énergie ouvre un nouveau cycle de nomination

MOSCOU, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Association mondiale de l'énergie commence à accepter les candidatures le 1er décembre pour l'attribution de prix dans les domaines de l'énergie conventionnelle, de l'énergie non conventionnelle et des nouvelles voies d'application de l'énergie.

Le cycle de nomination se déroulera en trois étapes. Au cours de la première étape, du 1er décembre au 20 mars, les candidatures seront acceptées. Conformément au règlement de l'Association, l'auto-nomination n'est pas autorisée. Les candidatures peuvent être soumises par des scientifiques, des chercheurs et des représentants d'organisations académiques prêts à présenter les motifs détaillés de la nomination, ainsi qu'une liste des principales réalisations et des travaux scientifiques du lauréat potentiel.

Les candidatures seront ensuite remises à des experts indépendants pour examen - ils procéderont à une évaluation des réalisations des candidats sur la base d'un ensemble de critères établis, notamment leur « nouveauté » scientifique et leur valeur pratique.

À l'issue du travail des experts, une liste restreinte composée des 15 meilleures candidatures (cinq dans chaque catégorie) sera établie sur la base de laquelle le Comité international d'attribution choisira les lauréats lors d'une séance à huis clos. Les résultats de cette session seront annoncés en juillet. Et la remise des prix aura lieu lors du 25e Congrès mondial de l'énergie, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 24 au 27 octobre 2022.

Le montant du prix s'élève à 520 000 dollars.

Ces dernières années, on observe une augmentation du nombre de pays représentés par les candidats. En 2019, il y avait des candidats représentant 12 pays, en 2021 ce nombre est passé à 36.

« Le dernier cycle de nomination a été une percée en termes de participation des pays africains : nous avons reçu des candidatures du Ghana, de la Gambie, du Zimbabwe, du Cameroun, du Nigeria et de plusieurs autres pays de la région », déclare Sergey Brilev, président de l'Association mondiale de l'énergie. « Nous espérons que cette représentation géographique s'étendra encore plus cette année, étant donné que l'Afrique est l'un des leaders en termes de production de combustibles fossiles et de capacité d'énergies renouvelables installée hors réseau. »

« Au cours des deux dernières années, l'Association mondiale de l'énergie a triplé le nombre de candidats. Et les prix couvrent tout le champ de la recherche et de l'innovation. Tout cela contribue donc fortement à accroître le niveau de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie dans le monde entier, a déclaré Abdel Didier Tella, directeur général de l'Association des Sociétés d'Électricité d'Afrique (ASEA) et membre du conseil d'administration de Global Energy.

SOURCE The Global Energy Association