L'attente est terminée : GS5, le nouveau SUV hautement performant de GAC Motor, est arrivé

- Le GS5 est équipé du moteur GDI 1,5T de troisième génération de GAC Motor et fait preuve de six innovations techniques

- Il présente un châssis de conduite hautement performant, un système de direction très sensible et une distance de freinage de 35,48 mètres, la plus courte de sa catégorie, digne d'une voiture de sport

- Il offre un habitacle spacieux, un empattement de 2 710 mm et un plancher arrière entièrement plat

- Il comprend un système de réduction des bruits, des vibrations et des secousses (NVH) au minimum, un système de qualité de l'air à ions négatifs et une suspension extrêmement adaptable qui réduit considérablement les vibrations pour offrir une conduite plus douce sur des routes planes

- Il est désormais commercialisé en Chine

GUANGZHOU, Chine, 2 novembre 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, premier constructeur automobile chinois, vient de lancer le GS5, son tout nouveau SUV de moyenne gamme et haut de gamme, le plus confortable et le plus avancé sur le plan technologique, lors de la cérémonie de lancement de produit qui a eu lieu à l'Asia Games Town Gymnasium du district de Panyu, à Guangzhou.