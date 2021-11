L'Auto Show de Los Angeles revient du 19 au 28 novembre avec des expositions inédites et attendues des fans

Les participants pourront découvrir d'impressionnantes expositions de véhicules, des accessoires du marché secondaire, des opportunités de conduite, une voiture de Barbie grandeur nature, et bien plus encore !

LOS ANGELES, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), l'événement en personne le plus important dans le domaine de l'automobile et du style de vie, revient après une interruption de deux ans, invitant les amateurs de salons automobiles à découvrir des expositions attendues des fans ainsi qu'un tout nouveau groupe d'exposants passionnants dans le Los Angeles Convention Center. Les nouveaux exposants offriront aux visiteurs l'occasion de découvrir de nouvelles interprétations dynamiques de la conception et de la création de véhicules. De Barbie à BREMACH en passant par ElectraMeccanica et MOLNAR, ces nouveaux exposants de véhicules électrisants montreront comment transformer tous les rêves automobiles en réalité.

« Le LA Auto Show est rempli d'expositions et de présentations, célébrant le style de transport et la culture uniques de Los Angeles », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show. « C'est la seule fois où les gens peuvent voir un véhicule électrique à trois roues, un concept de voiture volante électrique, des véhicules exotiques personnalisés, des adoptions d'animaux de compagnie et même une version grandeur nature de la voiture Barbie® EXTRA, le tout en un seul endroit. »

Cette année, le LA Auto Show présente des exposants pour la première fois dans tout le Los Angeles Convention Center, notamment :

Barbie (West Atrium) : Barbie se surpasse pour présenter son nouveau bolide au LA Auto Show ! Une version grandeur nature de la voiture Barbie EXTRA sera exposée, présentant toutes les caractéristiques de sa nouvelle voiture.

Barbie se surpasse pour présenter son nouveau bolide au LA Auto Show ! Une version grandeur nature de la voiture Barbie EXTRA sera exposée, présentant toutes les caractéristiques de sa nouvelle voiture. BREMACH (South Atrium) : proposant des 4x4 en édition spéciale, développés conjointement avec le partenaire international Sollers/UAZ, fabricant d'équipements d'origine, BREMACH offre un rapport prix/performance inégalé.

proposant des 4x4 en édition spéciale, développés conjointement avec le partenaire international Sollers/UAZ, fabricant d'équipements d'origine, BREMACH offre un rapport prix/performance inégalé. Cobera (West Atrium) : conçu par les équipes à l'origine du Corvus Racer Red Bull pour les Red Bull Race Series et de l'avion de voltige Breitling, le Cobera C300 est conçu et fabriqué avec des matériaux et des normes de qualité aéronautique.

conçu par les équipes à l'origine du Corvus Racer Red Bull pour les Red Bull Race Series et de l'avion de voltige Breitling, le Cobera C300 est conçu et fabriqué avec des matériaux et des normes de qualité aéronautique. EdisonFuture (West Atrium) : une nouvelle façon d'utiliser les véhicules électriques, les véhicules électriques légers d'EdisonFuture sont conçus pour un avenir responsable et durable.

une nouvelle façon d'utiliser les véhicules électriques, les véhicules électriques légers d'EdisonFuture sont conçus pour un avenir responsable et durable. ElectraMeccanica (West Atrium) : le véhicule électrique SOLO à trois roues et à une seule place offre une autonomie de 100 miles par charge sur une prise standard tout en éliminant l'espace perdu à chaque trajet.

le véhicule électrique SOLO à trois roues et à une seule place offre une autonomie de 100 miles par charge sur une prise standard tout en éliminant l'espace perdu à chaque trajet. Imperium Motor Co. (South Atrium) : avec une gamme comprenant des vélos électriques, des scooters électriques, des véhicules électriques à faible vitesse, des voitures, des camions, des SUV, des camions commerciaux et des bus urbains, la mission d'Imperium Motor Co. est de transformer la façon dont le monde conduit.

avec une gamme comprenant des vélos électriques, des scooters électriques, des véhicules électriques à faible vitesse, des voitures, des camions, des SUV, des camions commerciaux et des bus urbains, la mission d'Imperium Motor Co. est de transformer la façon dont le monde conduit. MOLNAR (South Terrace) : venez voir l'exposition de voitures de course volantes MOLNAR pour voir le nouveau concept de voiture volante électrique MOLNAR "Streetwing", et le nouveau Gyrocycle Molnar GT.

venez voir l'exposition de voitures de course volantes MOLNAR pour voir le nouveau concept de voiture volante électrique MOLNAR "Streetwing", et le nouveau Gyrocycle Molnar GT. SONDORS (South Atrium) : des vélos électriques qui font tourner les têtes au Metacycle, en passant par le modèle innovant SONDORS EV, tous les SONDORS sont conçus et fabriqués à partir de zéro.

des vélos électriques qui font tourner les têtes au Metacycle, en passant par le modèle innovant SONDORS EV, tous les SONDORS sont conçus et fabriqués à partir de zéro. Parmi les autres expositions et activités sur place destinées aux familles, citons :

« The Garage » (Under South Hall) : là où vit la culture automobile et où les amateurs de voitures découvrent des préparateurs renommés, des véhicules personnalisés, des objets de collection sympas et des produits et services de rechange préférés.

là où vit la culture automobile et où les amateurs de voitures découvrent des préparateurs renommés, des véhicules personnalisés, des objets de collection sympas et des produits et services de rechange préférés. ArtCenter College of Design (South Terrace) : ArtCenter présentera des démonstrations d'esquisses en direct et des travaux d'étudiants, y compris « Quiet Flight », un concept à l'échelle réelle développé en partenariat avec Lincoln , ainsi que des visites d'anciens étudiants en design de transport bien connus qui discuteront de manière informelle de leur parcours professionnel et de leurs derniers projets.

ArtCenter présentera des démonstrations d'esquisses en direct et des travaux d'étudiants, y compris « Quiet Flight », un concept à l'échelle réelle développé en partenariat avec , ainsi que des visites d'anciens étudiants en design de transport bien connus qui discuteront de manière informelle de leur parcours professionnel et de leurs derniers projets. DoVE Project (Breezeway) : Dogs of Violence Exposed est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de soutenir la fin du commerce de viande de chien en Corée du Sud. Ouvert le week-end uniquement.

Dogs of Violence Exposed est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de soutenir la fin du commerce de viande de chien en Corée du Sud. Ouvert le week-end uniquement. Essais en plein air : Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Subaru et Wagoneer présenteront un éventail de véhicules dans lesquels il sera possible de pénétrer et de faire l'expérience directe dans quatre zones d'essai en plein air.

Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Subaru et Wagoneer présenteront un éventail de véhicules dans lesquels il sera possible de pénétrer et de faire l'expérience directe dans quatre zones d'essai en plein air. Plus... l'Acura Grand Prix of Long Beach , EspoResto, EVgo, Kia Times Square New Year's Eve Numerals Tour, NextGen Foundation, Road & Track, Wagoneer, des food trucks, et bien plus encore !

Les billets sont désormais en vente sur laautoshow.com/tickets.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris pour obtenir les accréditations médias et pour l'industrie, rendez-vous sur les sites suivants : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA et le LA Auto Show seront organisés en totale conformité avec tous les protocoles de sécurité requis par le Los Angeles County Department of Public Health. Des cartes de vaccination ou un test COVID négatif datant de moins de 72 heures avant l'arrivée sur le site du LA Convention Center ainsi que des masques seront exigés pour l'entrée au salon. Un test rapide gratuit sera disponible sur place pour ceux qui le souhaitent. Pour en savoir plus sur les protocoles de sécurité du LA Auto Show, rendez-vous sur : https://laautoshow.com/health_and_safety/.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au monde. Reflétant son emplacement, le salon célèbre l'histoire d'amour entre les habitants de Los Angeles et leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant la période des fêtes. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir toutes les notifications.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show