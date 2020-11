L'AutoIdent d'IDnow sera la première solution IA prête pour les transactions de haute sécurité

MUNICH, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- IDnow ( www.idnow.io ), un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service, annonce le produit de vérification d'identité par intelligence artificielle (IA) AutoIdent Substantial. Le produit est approuvé pour la certification afin de répondre au règlement eIDAS de l'UE, selon le niveau d'assurance eID à Substantial. IDnow sera la première entreprise à disposer d'une solution automatisée qui satisfait largement au règlement eIDAS de l'UE.

Pour répondre à la croissance augmentante de la demande de solutions entièrement numériques à l'échelle mondiale, le fournisseur de services de vérification d'identité IDnow présente AutoIdent Substantial, le tout premier produit de vérification d'identité par intelligence artificielle (IA) approuvé pour la certification afin de répondre au règlement eIDAS de l'UE pour les services d'identification suivant le niveau d'assurance eID à Substantial. IDnow estime qu'une sécurité fiable et la confiance en ses produits sont les fondements de la vérification d'identité dans ce domaine en pleine expansion.

« IDnow est fière d'être la seule entreprise à posséder un agrément de certification à ce niveau d'assurance pour un produit d'IA entièrement automatisé. En comprenant l'industrie et les besoins émergents de nos clients et utilisateurs potentiels, nous savions quoi faire et nous avons exploité notre leadership technologique et réglementaire », déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow. « Il s'agit d'une évolution qui change la donne, car les avantages de la vérification de l'identité numérique deviennent accessibles à un éventail de services beaucoup plus large », ajoute-t-il.

AutoIdent Substantial offre une vérification d'identité numérique avec les fonctionnalités suivantes et des ajouts personnalisables :

Vérification des documents d'identité

Contrôle d'authenticité

Validité / Détection biométrique

Révision facultative de l'agent

Possibilité optionnelle de signature électronique avancée (AES) pour la signature de contrats avec un fournisseur de services de confiance

La solution intelligente offre de nouvelles possibilités à toute une série de secteurs et de cas d'utilisation qui exigent un niveau de vigilance plus élevé tout en capitalisant sur des solutions innovantes. La facilité d'utilisation d'une solution entièrement automatisée et auto-guidée, associée à des niveaux de sécurité extraordinaires et à une conformité réglementaire étendue, fait d'AutoIdent Substantial un produit à l'épreuve du temps. Il soutiendra grandement les industries dans le cadre des processus de changement de numérisation dynamique avec des normes juridiques et réglementaires en constante évolution et de plus en plus intensifiées.

En particulier, les assurances maladie ou les prestataires de soins de santé bénéficieront de cette offre unique pour les cas d'utilisation sophistiquée du KYC tels que l'intégration d'un portail client, l'accès aux dossiers médicaux électroniques ou la délivrance de cartes d'assurance maladie. De plus, les exigences de sécurité des autorités publiques, avec un large éventail de cas d'utilisation de KYC réglementés et non réglementés pour les services publics, seront satisfaites sans aucun compromis.

AutoIdent Substantial faisant partie de la plate-forme de vérification d'identité IDnow, les clients de tous les secteurs d'activité profiteront de la flexibilité inégalée de cette plate-forme, qui leur permettra d'accéder facilement à une large gamme de produits et de services connexes, répondant même aux normes réglementaires les plus strictes, comme le niveau d'assurance « élevé » d'eIDAS.

À propos d'IDnow

Avec sa plate-forme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc identifier de manière fiable les faux documents. Potentiellement, l'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents peut être vérifiée en temps réel. Outre la sécurité, l'accent est également mis sur une application simple pour le client. Obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail d'évaluation des clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail de cas d'utilisation, tant dans les secteurs réglementés en Europe que pour des modèles commerciaux numériques totalement nouveaux dans le monde entier. La plate-forme permet d'adapter le flux d'identité aux différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenu par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi qu'un consortium des business angels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales de premier plan dans divers secteurs, telles que la Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

