L'avion à 4 places de Volocopter effectue son premier vol

La troisième solution produit de Volocopter, le VoloConnect, offre des trajets plus longs et plus rapides que tout autre avion Volocopter à ce jour, avec une autonomie de plus de 60 miles et des vitesses de vol supérieures à 155 mph. La distance de vol prolongée et la charge utile plus importante de l'avion de transport de passagers permettront aux voyageurs d'affaires et aux navetteurs d'aller au-delà du centre-ville sur des lignes telles que Burbank à Huntington Beach jusqu'à Los Angeles, Californie. Avec les taxis aériens VoloCity et VoloConnect, qui répondent respectivement à la demande de vols métropolitains et de liaisons suburbaines dans les régions densément peuplées, Volocopter est prêt à répondre à un plus large éventail de besoins de vol des passagers. La mise en service du VoloConnect est prévue pour 2026, tandis que le lancement commercial du VoloCity est prévu pour 2024.

« Disposer d'une famille entière d'avions électriques en phase de vol d'essai est un exploit pionnier », a déclaré Florian Reuter, PDG de Volocopter. « Le leadership de Volocopter dans l'industrie s'explique par le fait qu'il annonce ses projets et les réalise de manière visible par des vols d'essai publics. Notre plateforme technologique est le fondement de notre approche de la famille d'appareils et a prouvé qu'elle produisait des résultats à une vitesse stupéfiante. Volocopter fait décoller ces conceptions innovantes du sol, les fait voler, puis les amène dans les villes du monde entier ! »

Une équipe dédiée à Munich, dirigée par Sebastian Mores, ingénieur en chef de VoloConnect, est responsable de ce succès en ayant donné vie au prototype VoloConnect. « C'est un moment extraordinaire pour nous. Voir le VoloConnect s'envoler dans le ciel marque la réalisation de l'une de nos étapes clés et démontre ce dont nous sommes capables en peu de temps et en accord avec la stratégie globale de la compagnie pour les avions avec et sans équipage. En outre, de nouvelles technologies seront testées et seront progressivement mises en œuvre au cours du développement global du programme », a déclaré M. Mores.

Volocopter a conçu le VoloConnect et ses autres avions eVTOL pour répondre aux normes de sécurité aérienne les plus strictes selon l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne). Le prototype a effectué son premier vol en mai 2022 après seulement 17 mois de fabrication et a réalisé quelques manœuvres pendant 2 minutes et 14 secondes durant ce premier vol. Le prototype possède toutes les caractéristiques aérodynamiques et de performance prévues pour le futur produit commercial.

Le VoloConnect est un avion de transport et de croisière optimisé pour des missions au-delà de l'espace urbain et suburbain. Réduisant les pièces mobiles à un niveau minimum, ses six rotors facilitent le décollage vertical, tandis que deux ventilateurs électriques associés à des ailes générant une force ascensionnelle assurent des vitesses d'avancement élevées. Son prototype passe actuellement une série exigeante de tests en vol pour vérifier que l'avion et ses systèmes sont conformes aux limites de performance et préparés pour le développement ultérieur. Cette phase comprend des essais à basse vitesse, des essais de transition, des essais à grande vitesse et des essais de panne moteur pour les vols automatisés et, plus tard, autonomes, ainsi que tous les tests standards pour les fabricants d'avions de passagers eVTOL. Au cours des trois premiers vols d'essai de cette campagne, l'équipe a pu contrôler une partie importante de l'enveloppe de l'eVTOL, avec des vitesses de vol avant atteignant 40 mph et des vitesses de vol latéral jusqu'à 28 mph.

VoloConnect est sur le point de stimuler le marché adressable total de l'UAM de Volocopter, aux côtés des membres existants de sa famille d'avions, le VoloDrone et le VoloCity . Les différences technologiques entre les avions de transport de passagers VoloCity et VoloConnect sont nombreuses. Il est important de noter qu'ils ont été conçus pour des missions de vol spécifiques, le taxi aérien multirotor VoloCity devant desservir les lignes intra-urbaines, tandis que son grand frère, destiné au transport et à la croisière, se concentrera sur les missions urbaines et suburbaines plus longues.

