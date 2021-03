L'AWE2021 s'organise avec succès pour une vie intelligente au cours de la nouvelle décennie

Avec une surface d'exposition étendue à 150 000 mètres carrés, l'AWE2021 a réuni près de mille exposants nationaux et étrangers, dont des poids lourds internationaux tels que Gaggenau, Miele, GE Appliances, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, ASKO, SMEG, Whirlpool, Hitachi, Philips, Laurastar, 3M, Pentair, Westinghouse et Shark, des grands noms nationaux tels que Haier, Hisense, TCL, Skyworth, Konka, Meling, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, HEGII, Airmate et Flyco, des géants de la technologie et des sociétés d'IA à licorne telles que JD.com, iFLYTEK, 360, Tuya, Topband, Ayla, Xingluo Technology, Aispeech et SoundAI, ainsi que les principaux fournisseurs de composants et de matériaux tels que LGD, CSOT, GMCC & Welling, Jiaxipera, Nidec, Donper, Highly, Schott, Higasket et Saite. Le soutien constant de ces entreprises établies a démontré la valeur et les perspectives de développement de l'AWE.

Le soir du 23 mars, le spectacle nocturne AWE Live Stream a été lancé sur Tmall, JD.com et Kuaishou avec les stands d'exposition AWE en toile de fond. Grâce au formidable déploiement d'entreprises, le spectacle en direct s'est conclu de manière plus scénarisée que ces spectacles en direct animés par des célébrités de l'Internet. Selon des statistiques incomplètes, chaque entreprise participant au spectacle nocturne de l'AWE Live Stream a attiré des millions de téléspectateurs et des dizaines de millions de commentaires en moyenne.

Sous le thème « Smartize the Future », l'AWE2021 a présenté de nouveaux scénarios de vie intelligente qui enthousiasment l'industrie et les utilisateurs, ainsi que de nouveaux blockbusters présentés par les exposants. De plus en plus d'entreprises choisissent l'AWE comme première option pour lancer leurs nouveaux produits, leurs nouvelles stratégies et leur nouvel écosystème.

