L'EB3A de BLUETTI est disponible en Europe et au Royaume-Uni

Une puissance impressionnante n'est pas forcément liée à une grande taille

BERLIN, 10 septembre 2022 /PRNewswire/ -- BLUETTI, l'une des principales sociétés d'énergie verte au monde, a annoncé un nouveau membre de sa gamme de centrales électriques - l'EB3A, dotée d'une capacité de charge ultra-rapide, d'une batterie LiFePO4 améliorée, de sorties suffisantes et d'une gestion intelligente de l'énergie. Continuez à lire pour découvrir pourquoi cette minuscule centrale électrique se distingue des autres.

Qu'est-ce que l'EB3A a de si spécial

Recharge super rapide (environ 30 minutes pour atteindre 80 %)

La dernière technologie de charge turbo de BLUETTI permet de recharger l'EB3A de 0 à 80 % en seulement 30 minutes, en utilisant simultanément le courant alternatif et l'énergie solaire. L'énergie est disponible à tout moment.

Batterie LiFePO4 ultra-résistante de 268 Wh

BLUETTI EB3A adopte des cellules de batterie composées de phosphate de fer lithium qui offre plus de 2 500,00 cycles de vie, de meilleures performances et un impact environnemental moindre.

Onduleur 600 W/1 200 W (Surtension)

L'onduleur intelligent assure une recharge ultra rapide et offre moins de temps d'arrêt mais plus de temps de travail.

Assez de ports pour presque tous les besoins

La sortie CA à onde sinusoïdale pure et les 9 autres ports semblent suffisants pour répondre à vos besoins de base.

1×sortie CA (600 W au total)

1×port PD USB-C 100 W

2×ports USB-A 15 W

2×DC5521

1×allume-cigare 12 V 10 A

1×chargeur sans fil

Entrée solaire de 200 W

Améliorez l'EB3A avec un panneau solaire BLUETTI PV120 ou PV200. Rechargez complètement l'EB3A en utilisant le panneau solaire PV200 de BLUETTI en seulement deux heures, et vivez hors réseau à tout moment, du camping en caravane à l'exploration de la nature sauvage, sans craindre de perdre de l'énergie et de payer un prix élevé, surtout lorsque les prix du gaz naturel et du pétrole ont augmenté de façon spectaculaire ces derniers mois.

Une application intuitive

Avec l'application BLUETTI, vous avez un accès plus rapide à l'appareil et obtenez des informations en temps réel sur tous les paramètres vitaux.

Système intelligent de gestion des batteries

Le système de gestion de la batterie BLUETTI (BMS) surveille tout ce qui se passe dans l'EB3A, la protégeant des risques tels que les courts-circuits, les surintensités, les surtensions, les surcharges ou les surchauffes dans les opérations quotidiennes.

Conçu dans un souci de portabilité

L'EB3A ne pèse que 4,6 kg (10,14 lb). Cette centrale électrique prête à l'emploi est clairement une option intéressante, que ce soit pour travailler à la maison ou pour aller dans la nature.

Quand pouvez-vous utiliser l'EB3A

Pannes d'électricité

Elle est pratique comme source d'énergie de secours pour la maison en cas de panne de courant. Bien qu'elle ne puisse pas alimenter les appareils à forte consommation comme les fours ou les congélateurs, l'EB3A contient suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels des utilisateurs (tels que le téléphone, la lumière et le réfrigérateur) jusqu'à ce que le courant revienne.

Pour ceux qui utilisent des appareils CPAP à domicile, l'EB3A est sans aucun doute un partenaire fiable qui veille à ce que l'appareil de l'utilisateur fonctionne toujours en cas de panne de courant inattendue.

Loisirs et aventures en plein air

Lorsqu'ils organisent une fête dans le jardin, les clients peuvent utiliser l'EB3A pour faire fonctionner des lumières, un projecteur ou tout autre appareil nécessaire sans passer par des câbles enchevêtrés, en se sentant totalement libres et insouciants.

Si vous êtes un vrai amateur de plein air, emportez l'EB3A avec vous. Que vous preniez des photos dans la nature, que vous fassiez du camping ou que vous voyagiez en camping-car, l'EB3A vous soutiendra à chaque fois que vous en aurez besoin. Elle alimente facilement les appareils photo, les drones, les smartphones, les ordinateurs portables ou les dispositifs GPS.

Où l'acheter et plus d'informations

BLUETTI offre des performances de qualité à un prix qui ne vous ruine pas. EB3A est maintenant disponible avec un prix « lève-tôt » :

À partir de 299 € (26 % de réduction par rapport au prix original de 399 €. Durée limitée jusqu'au 30 septembre).

À partir de 7 99€ (11 % de réduction par rapport au prix original de 899 €. Durée limitée jusqu'au 30 septembre).

A partir de 669 € (13 % de réduction par rapport au prix original de 769 €. Durée limitée jusqu'au 30 septembre).

À propos de BLUETTI

Dès le début, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de BLUETTI :

https://www.bluettipower.eu/pages/bluetti-eb3a

