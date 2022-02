L'échange de cryptos Paybis abaisse le minimum d'achat à 5 USD seulement

GLASGOW, Écosse, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Paybis, l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptos en ligne, a abaissé le minimum obligatoire d'achat pour ses transactions en cryptos. Ses clients peuvent désormais acheter Bitcoin et des dizaines d'autres devises populaires à partir de seulement 5 USD. Cela fait de Paybis le seul échange de cryptos majeur à offrir ce service.

Pour rendre l'achat encore plus abordable, Paybis n'applique également pas sa commission pour toute première transaction en cryptos. Ses clients n'ont donc qu'à couvrir les frais de traitement de la blockchain et de paiement.

Cette offre est valable pour le premier achat de tout jeton par carte de crédit ou de débit. Par exemple, les utilisateurs peuvent acquérir des bitcoins, puis acheter Dogecoin : l'offre s'applique à ce second achat !

Rendre la crypto plus abordable

Le relâchement de ces limites s'inscrit dans la mission de Paybis de rendre la crypto plus accessible aux êtres humains du monde entier.

Paybis propose déjà une expérience utilisateur simple et intuitive. Il n'y a aucun dépôt ou retrait à effectuer sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent simplement acheter des cryptos avec leur carte de crédit, comme pour tout autre achat en ligne.

Avec ces nouvelles limites, Paybis espère encourager davantage de personnes intéressées par la crypto à sauter le pas et effectuer leur premier achat. Et c'est une excellente occasion pour les utilisateurs ayant déjà quelques cryptos de diversifier leur portefeuille.

Un échange de cryptos en pleine croissance

Ces montants inférieurs ne sont que les derniers venus d'une série de développements en cours au sein de l'échange Paybis. Paybis ajoute également constamment de nouveaux jetons de cryptos et développe ses puissants outils. Les utilisateurs peuvent consulter le prix Bitcoin actuel aussi facilement que de l'acheter.

De plus, Paybis travaille toujours sur de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins changeants des passionné(e)s de crypto, et apporter la crypto à de nouveaux clients.

À propos de Paybis

Paybis est une large plateforme d'échange de cryptos en ligne qui a pour but de rendre la crypto plus accessible. Il permet à ses clients d'acheter plus de 50 cryptomonnaies rapidement et en toute sécurité, sans aucun frais de dépôt ni de retrait. L'échange accepte plus de 40 devises internationales et différents modes de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit, les services de monnaie électronique et les virements bancaires. Paybis se conforme entièrement à toutes les réglementations applicables et suit les mesures de sécurité les plus strictes. Ses services sont disponibles dans plus de 180 pays à travers le monde et 48 états américains.

