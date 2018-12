L'École d'informatique et d'ingénierie de l'université NTU optimise la recherche interdisciplinaire avec le système de stockage de Huawei

SHENZHEN, Chine, 22 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Fondée en 1955, l'université de technologie de Nanyang (NTU) est une université de Singapour qui se consacre à la recherche et se place dans l'élite mondiale. Son École d'informatique et d'ingénierie (School of Computer Science and Engineering, SCSE), qui occupe la 1ère place en Asie dans le classement académique des universités mondiales (2017) en informatique et en ingénierie, est un fer de lance dans ce domaine. Pour consolider son leadership et encourager sa recherche multidisciplinaire, l'école a remplacé ses systèmes de stockage de données déconnectés par un système de stockage de Huawei. Celui-ci facilite l'accès et le partage de l'information pour les professeurs et les chercheurs dans différentes disciplines, tout en stimulant la productivité et l'efficacité de l'exécution des tâches pédagogiques.

Des défis technologiques pour une recherche pluridisciplinaire de pointe

Pionnière incontestable en termes d'enseignement de l'informatique et de l'ingénierie, la SCSE a été la première école de Singapour à proposer un programme de génie informatique. C'est à ce jour la seule école de Singapour qui forme les étudiants aux principes fondamentaux de l'informatique et du génie informatique

Voilà pourquoi les professeurs de la SCSE mènent, aux côtés de leurs doctorants et du personnel de recherche, des recherches avancées sur une large gamme de sujets. Ils travaillent dans divers groupes de recherche, notamment sur le matériel et les systèmes embarqués, la cybersécurité et la criminalistique, la gestion et l'analyse des données et l'intelligence computationnelle, pour ne citer que ceux-là.

Mais l'ancien système de l'école ne prenait en charge que deux types de grappes de serveurs, qui ne pouvaient pas prendre en charge le type de recherche multidisciplinaire dont les chercheurs avaient besoin. Les ressources informatiques limitées se traduisaient également sans cesse par de longues files d'attente pour les travaux, ce qui entravait la productivité.

Pour permettre aux chercheurs de tirer parti de la technologie de façon efficace et efficiente pour accéder aux documents de recherche, il est impératif que tous les documents soient stockés dans un pool de ressources centralisé afin de faciliter le partage des informations et la mise en œuvre de synergies entre les différentes disciplines de recherche.

Qui plus est, l'école suit des axes de recherche complexes et diversifiés. Certains de ses programmes ont besoin de « fats nodes » - grands nœuds - (chaque nœud a une grande capacité de mémoire) et de performances de calcul très élevées.

Les chercheurs étant enclins, dans le cadre de l'école, à collaborer dans une large palette de disciplines, ils effectuent des tâches dont la charge de travail varie énormément entre les heures de pointe et les heures creuses, avec des volumes de ressources qui évoluent rapidement. Pour atteindre ces objectifs, l'école a besoin d'une plate-forme cloud de technologie de l'information (TI) qui permette un partitionnement flexible et une configuration rapide.

Remplacer de nombreux systèmes par une seule et même solution

L'école s'est mise en quête d'une meilleure façon de procéder et a décidé de remplacer ses nombreux systèmes existants par un seul et même système intégré qui offre une meilleure expérience aux professeurs et aux chercheurs.

Ce système doit offrir une capacité suffisante et pouvoir être élargi à tout moment. Par ailleurs, le nœud de calcul doit être à même de prendre en charge l'exécution de programmes sériels à grande mémoire, de programmes OPENMP et de programmes MPI. Enfin, la nouvelle solution doit être capable d'offrir une densité plus élevée, tout en occupant moins d'espace physique et en économisant plus d'énergie.

Huawei a rejoint la SCSE à titre de partenaire technologique dans le cadre de ce processus de transformation. Elle a déployé la plate-forme KunLun 9016 et le système de stockage OceanStor pour bâtir les fondements de la plate-forme matérielle. Grâce à l'implémentation du partitionnement physique et virtuel visant à déployer différentes applications de calcul à haute performance (HPC), plusieurs groupes ont pu utiliser le système simultanément, ce qui a permis de tirer le meilleur parti des recherches multidisciplinaires.

Bénéficier d'un pool de ressources centralisé

L'école a choisi le système de stockage tout-flash OceanStor et la plate-forme KunLun de Huawei parmi d'autres produits proposés sur le marché pour constituer un pool de ressources destiné à la recherche. Des projets de recherche de plus en plus nombreux ont commencé à mettre en commun leurs ressources de calcul et de stockage, ce qui favorise le développement continuel de leur technologie.

La plate-forme KunLun de Huawei a fourni l'une des solutions les mieux adaptées aux besoins de l'école. Elle peut très bien prendre en charge l'exécution de programmes sériels à grande mémoire, de programmes OPENMP et de programmes MPI. KunLun convient parfaitement aux bases de données centrales, à la consolidation des applications de services, au calcul en mémoire, aux fat nodes HPC et à d'autres scénarios.

Chaque serveur KunLun exécute également plusieurs services HPC, notamment des bases de données très performantes, l'apprentissage automatique, le cloud computing et des services liés aux Big data. La combinaison flexible du partitionnement physique et virtuel peut s'adapter à de petites et de grandes applications de différents types de calcul, ce qui permet à la NTU d'utiliser facilement et efficacement un pool de ressources centralisé.

La SCSE estime que le partage global des ressources de recherche deviendra, à l'avenir, une pierre angulaire du développement de ses talents et de sa recherche scientifique. Un enseignement et une recherche scientifique plus efficaces s'apprêtent à porter l'excellence en recherche de l'université à un niveau encore plus élevé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/singapore-ntu-case.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_banner_EEBGHQ175137L&source=ebghmbanner

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei