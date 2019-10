L'école de commerce HSBC de l'université de Pékin tient sa cérémonie de célébration de son 15e anniversaire

Une vidéo produite pour l'occasion, qui comprend des montages de photos et des textes inspirants, a donné le coup d'envoi de la cérémonie. La vidéo a permis de partager des moments mémorables, notamment la journée de l'emménagement dans le nouveau bâtiment, la cérémonie de changement de nom, la récente certification de l'AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business ) et plusieurs autres moments phares.

Le doyen Hai Wen a livré ses commentaires, soulignant les réalisations importantes qui ont été faites de concert par les dirigeants, le corps enseignant, les étudiants et le personnel de l'université de Pékin (PKU) et par tous les acteurs jouant un rôle dans l'école, grâce à leur étroite collaboration, leur persévérance, leur vision et leur ambition. Il a dit qu'il espérait qu'au cours des cinq prochaines années, la PHBS s'efforcerait d'accroître ses atouts académiques à l'échelle mondiale, de former des dirigeants plus influents et plus responsables et d'approfondir son internationalisation. Il a conclu en affirmant : « Nous espérons que pour notre 20e anniversaire, la PHBS sera une école de haut niveau à l'échelle nationale, jouissant d'une renommée internationale et faisant preuve d'une excellence de premier plan mondial dans des domaines spécialisés ».

Le vice-président de l'université de Pékin, Wang Bo, a parlé en termes élogieux des réussites de la PHBS, notamment de son internationalisation, de son campus au Royaume-Uni et de sa certification auprès de l'AACSB. Il a soutenu qu'il est primordial de réfléchir et de s'engager sur la voie de l'introspection lorsque l'on fait face aux changements et de mettre en place des plans précis pour l'avenir. « Si elle fait preuve de vision et de cran, la PHBS peut être en première ligne pour faire avancer l'enseignement du commerce de cette ère et forger un avenir meilleur. »

Le clou de l'évènement a été la cérémonie de lancement de la PKU Financial Review, une publication universitaire initiée par la PHBS et l'Institut de recherche financière de l'école de commerce HSBC de l'université de Pékin. Parrainée par Nanfang Media Group, elle s'articule autour des théories de pointe et des pratiques critiques dans le domaine de la finance et elle crée ainsi une plate-forme ouverte qui favorise la recherche universitaire et l'innovation industrielle dans le secteur financier chinois.

Par ailleurs, les programmes de MA, MBA, EMBA et EDP ont organisé diverses activités pour les anciens élèves, telles que des réunions de classe, des conférences d'anciens élèves et des forums sur l'entrepreneuriat, pendant lesquelles les participants ont évoqué « le bon vieux temps » et partagé leurs réussites ainsi que leurs aspirations pour l'avenir. Au cours des 15 dernières années, la PHBS a formé des milliers de dirigeants d'entreprise, d'entrepreneurs et de cadres supérieurs. Nombre d'entre eux mènent désormais une carrière dans le secteur financier ou se consacrent à la recherche. Le doyen Hai Wen souligne : « Nous devons non seulement former des dirigeants d'entreprise qui sont des acteurs de la prospérité économique, mais aussi des dirigeants sociaux qui prennent les rênes du développement et du progrès de la nation ».

