L'« économie nocturne » fait la lumière sur la région autonome la plus peuplée de Chine pour les groupes ethniques

NANNING, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, la région autonome de Guangxi Zhuang a adopté une série de politiques visant à promouvoir le développement de l'« économie nocturne ». En réponse, toutes les parties de la région ont activement mené des activités relevant de l'« économie nocturne », telles que la restauration nocturne, les projections nocturnes, les divertissements nocturnes, le shopping nocturne, etc., grâce auxquelles le simple « passage de touristes » se transforme en véritable « séjour de touristes » activant ainsi efficacement la consommation nocturne et stimulant la croissance économique.

Un certain nombre de pôles de consommation touristique et culturelle nocturne de niveau national, tels que les « Three Streets and Two Alleys » (Trois rues et deux ruelles) à Nanning, la zone culturelle et touristique de l'ANASE à Nanning, le village de Yueye Dong à Liuzhou, l'East West Street à Guilin, le complexe touristique de Rongchuang à Guilin et le Taiping Ancient Town Block à Chongzuo, sont devenus des modèles pour le développement de l'« économie nocturne » au Guangxi.

Pour moderniser la consommation nocturne, le Guangxi a récemment pris « plusieurs mesures pour promouvoir davantage la consommation », en proposant d'encourager les vendeurs à rester ouverts tard et de se concentrer sur la culture et la construction d'un certain nombre de pôles de consommation culturelle et touristique nocturne associant restauration nocturne, shopping nocturne, visite nocturne, entre autres, et dotés d'une forte capacité dynamique, de manière à inciter toutes les collectivités locales à faire des efforts de « différenciation », de « spécialisation » et de « caractérisation » et à promouvoir la modernisation des supports de consommation nocturne.

« L'économie nocturne a joué un rôle moteur de plus en plus important pour débloquer le dynamisme de la consommation et promouvoir la croissance économique. Nous continuerons à promouvoir l'innovation et le développement de l'économie nocturne, à faire progresser l'intégration du commerce, de la culture et du tourisme, à développer vigoureusement de nouveaux formats commerciaux et à favoriser de nouvelles scènes de consommation nocturne, à activer de nouveaux points forts de consommation nocturne et à favoriser la modernisation de l'économie urbaine », a déclaré Lai Fuqiang, directeur adjoint du département de la culture et du tourisme de la région autonome du Guangxi Zhuang.

Les « Three Streets and Two Alleys », situées dans le centre-ville de Nanning, sont historiquement un point de repère commercial et culturel majeur de Nanning, également connu comme le premier quartier touristique et récréatif de niveau national. La culture des ruelles du sud de la Chine, représentée par les « Three Streets and Two Alleys », est apparue sous la dynastie Song. Le secteur où se trouve le site est le berceau de l'ancienne ville de Yongzhou, dont l'origine remonte à la dynastie Song. C'est également le lieu de fondation de la muraille de la ville et des douves de Nanning sous les dynasties Ming et Qing.

Ces dernières années, sous l'impulsion de multiples politiques favorables telles que la rénovation de la vieille ville et le renouvellement urbain, les « Three Streets and Two Alleys », autrefois obsolètes, ont également pris un nouvel essor. Grâce à des formats commerciaux innovants et diversifiés, le patrimoine culturel et historique caractéristique de Nanning a été mis en valeur.

Lorsque les lumières du soir s'allument, un grand nombre de touristes visitent et flânent dans les îlots architecturaux qui rappellent ceux des dynasties Ming et Qing. De nombreux stands spécialisés dans la peinture au sucre, la fabrication de thé à l'huile, la peinture d'éventails en papier et l'artisanat se côtoient au cœur d'un joyeux bazar à la saveur antique. Les vendeurs ambulants font du colportage le long de la rue, et les résidents et les touristes vont et viennent dans le brouhaha.

C'est cette vie sociale débordante de vitalité qui réchauffe le plus le cœur des gens. L'« économie nocturne » joue un rôle important en stimulant le marché intérieur et en assurant la subsistance de la population, et sa prospérité est devenue un indicateur du dynamisme d'une ville.

Lorsque la nuit tombe, le marché de rue de la zone culturelle et touristique de l'ANASE de Nanning est aussi radieux que le jour, avec ses lumières et ses couleurs. Ces dernières années, en se concentrant sur le thème « Fenêtre de l'ANASE - Charme de Qingxiu », la zone culturelle et touristique de l'ANASE de Nanning a intégré de manière organique les aspects de l'ANASE aux coutumes Zhuang, se reflétant dans la construction urbaine et la consommation de loisirs, devenant ainsi une plateforme pour présenter les réalisations innovantes découlant de l'ouverture et de la coopération Chine-ANASE.

Aujourd'hui, la zone culturelle et touristique de l'ANASE de Nanning rassemble plus de 2 000 entreprises nocturnes et a développé huit activités de consommation nocturne : Green City Night Scene, ASEAN Night Banquet, Mixc Night Shopping, Fashion Night Entertainment, Xinbo Night Accommodation, Zhuang Brocade Night Show, Green Hill Night Health Care and Book Sea Night Reading.

Dans la nuit de la fin de l'automne, l'East West Street de Guilin est embrasée de lumières, animée de vitalité et bondée de touristes. L'East West Street, célèbre pour ses « murs et rues de la vieille ville », a été témoin de l'essor et du déclin de Guilin pendant plus de 1 000 ans et détient une grande valeur historique et culturelle. En 2013, le Comité municipal de Guilin du PCC et le gouvernement populaire de la municipalité de Guilin ont lancé le projet de restauration et de reconstruction de l'East West Street pour en faire une rue historique, culturelle et récréative en ajoutant des éléments modernes tout en préservant son apparence originelle.

Après l'ouverture de l'East West Street en 2016, elle est immédiatement devenue un nouveau point de repère du tourisme culturel dans le centre-ville de Guilin. L'East West Street présente activement des signes caractéristiques en termes de format commercial, rassemble des marques et des magasins réputés, et fournit des services à guichet unique pour manger, boire, jouer, s'amuser, voyager, faire du shopping et se divertir.

« On observe un important flux de personnes dans l'East West Street, surtout pendant les vacances et les soirées. Je viens ici pour vendre des colifichets après le travail, et le revenu est très satisfaisant », a expliqué Mme Zhang, propriétaire d'un stand de colifichets.

