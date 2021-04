L'économiste réputé Peter Davis se joint à la pratique Concurrence de The Brattle Group basée à Londres

LONDRES, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- The Brattle Group (« Brattle ») a accueilli Peter Davis au poste de directeur de son bureau de Londres. Il possède une vaste expertise dans le domaine des enquêtes liées à la concurrence et à la réglementation ainsi qu'une expérience en ce qui a trait aux cartels, aux actions de groupe, aux fusions et acquisitions et aux études de marché.

Prominent Economist Dr. Peter Davis Joins The Brattle Group’s London Competition Practice as a Principal

« Nous nous réjouissons à l'idée de voir M. Davis se joindre à nous en vue d'améliorer notre offre pour les clients européens, a déclaré le président et directeur du groupe, David L. Sunding. Il est un économiste très respecté, et le temps qu'il a passé en milieu universitaire ainsi que l'expérience pratique qu'il a acquise à la Commission de la concurrence du Royaume-Uni font de lui un expert unique.

« Brattle a formé une équipe d'experts convoités qui possèdent une grande expérience en agence et dans le domaine de la concurrence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Je suis ravi d'être le dernier membre à rejoindre cette formidable équipe mondiale, a annoncé M. Davis. Je suis impatient de poursuivre l'élargissement des activités de l'entreprise sur la concurrence concernant les actions en dommages et intérêts, les procédures collectives et les enquêtes sur les fusions au Royaume-Uni. »

M. Davis a fait une déclaration écrite ou orale à ce propos devant la Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni, la Haute Cour de justice, la Direction générale de la concurrence, l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, la Commission de la concurrence, l'Office of Fair Trading, la Financial Conduct Authority et la Commission de la concurrence d'Afrique du Sud. Il a également rédigé des articles sur divers sujets portant sur l'antitrust, y compris l'analyse de la concurrence et les actions en dommage, et a été publié dans des revues à comité de lecture, comme The Journal of Industrial Economics, le Journal of Econometrics et le RAND Journal of Economics.

Avant de se joindre à Brattle, M. Davis était à la tête du bureau de Londres d'un cabinet de conseil en économie internationale et de la pratique de la concurrence en Europe. Il a également fait partie du corps professoral de la London School of Economics ainsi que de la Sloan School of Management de l'Institut de technologie du Massachusetts et a été président de l'Association of Competition Economics.

À propos de Brattle

The Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour des sociétés, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Il se distingue par la clarté de ses idées et la crédibilité de son équipe d'experts, composée d'universitaires et de spécialistes sectoriels de premier plan à l'échelle mondiale. Brattle emploie plus de 400 spécialistes de talent sur trois continents. Pour en savoir plus, consultez le site brattle.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481252/Dr_Peter_Davis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

Related Links

http://www.brattle.com



SOURCE The Brattle Group