L'écosystème EcoFlow DELTA Pro remporte le Red Dot Design Award 2022

« Nous sommes ravis de voir la reconnaissance de l'écosystème EcoFlow DELTA Pro par le jury du Red Dot », a déclaré Thomas Chan, directeur de la R&D chez EcoFlow. « C'est une merveilleuse reconnaissance de notre philosophie de conception de produits, qui s'est efforcée de créer un avenir durable pour tous dès le début. Il s'agit d'une nouvelle consécration et d'une nouvelle étape importante pour EcoFlow et nos produits."

Le même jour, EcoFlow a également annoncé que le lancement complet tant attendu de l'écosystème EcoFlow DELTA Pro aura lieu le 15 avril. L'ensemble de l'écosystème, qui comprend la centrale électrique portable DELTA Pro et tous les accessoires qui l'accompagnent, est la première solution énergétique intégrée du secteur à prendre en compte la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie, permettant ainsi aux particuliers et aux entreprises d'adopter une approche durable de l'énergie.

« EcoFlow est devenu un participant important de la mission mondiale visant à parvenir à la neutralité carbone grâce au développement constant de solutions innovantes en matière d'énergie renouvelable, et le succès de l'écosystème EcoFlow DELTA Pro marque une nouvelle avancée majeure », a déclaré M. Chan.

Lancé pour la première fois sur Kickstarter en juillet 2021, l'écosystème EcoFlow DELTA Pro a rapidement collecté plus de 10 millions d'euros, pulvérisant le record de la plateforme pour le projet technologique le plus financé à ce moment-là. Plus tard en octobre, l'unité de base de l'écosystème - la centrale électrique portable EcoFlow DELTA Pro - a été citée dans la liste des 100 meilleures inventions de 2021 du magazine TIME.

