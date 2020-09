L'écran de visualisation flexible OLED de BOE remporte le prix d'Or de l'innovation en matière de technologie d'affichage 2020 de l'IFA

BERLIN, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les lauréats des prix de l'innovation technologique des produits 2020 de l'IFA (le IFA-PTIA) ont été dévoilés le 3 septembre dernier en Allemagne. La liste annuelle des lauréats présente d'importantes innovations technologiques de l'industrie développées au cours de l'année. L'écran de visualisation flexible OLED de BOE remporte le prix d'Or de l'innovation en matière de technologie d'affichage.

Le IFA-PTIA, organisé conjointement avec l'International Data Group, est remis aux produits et technologies avant-gardistes de l'industrie mondiale de l'électronique grand public. L'écran flexible OLED de BOE qui a été qui a reçu le prix constitue une percée majeure en matière de technologie d'affichage. Tirant parti de cette technologie novatrice, BOE a lancé le premier produit AMOLED pliable au monde; il peut se plier jusqu'à 180 degrés et être plié 200 000 fois avec un rayon de courbure de 5 mm. Il est également doté d'un rapport de contraste allant jusqu'à 1 000 000 : 1 permettant d'afficher des images plus réalistes et plus vives.

Selon Sigmaintell, BOE représentait 20,3 % des expéditions mondiales d'écrans flexibles AMOLED au cours du premier semestre de 2020. Un grand nombre de marques de téléphonie bien connues, y compris Motorola, LG, OPPO et Nubia, ont opté pour les écrans flexibles de BOE. Outre dans le secteur des téléphones portables, les produits d'affichage flexibles de BOE sont largement utilisés dans divers autres domaines, tels que les véhicules intelligents, les services aux entreprises et les maisons intelligentes, créant un monde d'expériences visuelles fascinantes pour les gens.

