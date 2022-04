L'église de Shincheonji dévoilera son nouveau séminaire à la suite de sa série sur l'Apocalypse et les Paraboles

NEW YORK,, 1er avril 2022 /PRNewswire/ -- Du 31 mars au 27 juin, l'église Shincheonji, l'église de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, dévoilera son programme intermédiaire par le biais d'un nouveau séminaire. La série intitulée « The Testimony on the Revelation of the Old and New Testaments by Chapter » (« Témoignage sur l'Apocalypse de l'Ancien et du Nouveau Testament par chapitre ») sera disponible sur YouTube. Le contenu sera fourni par le Zion Christian Mission Center, le centre d'enseignement biblique gratuit de l'église Shincheonji.