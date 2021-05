L'électromobilité prend le large avec des engins de chantier électriques

Mais discrètement, en arrière-plan, les véhicules électriques (VE) ont quitté la route pour rejoindre les chantiers de construction. Le secteur de la construction a un rôle clé à jouer dans les efforts de décarbonisation. Les secteurs du bâtiment et de la construction sont à l'origine de 38 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde, selon un rapport des Nations unies .

« Après les camions routiers, les engins non routiers sont la deuxième source de pollution par les oxydes d'azote dans notre région », déclare Ben Benoit, président du South Coast Air Quality Management District , qui est chargé d'améliorer la qualité de l'air dans une zone autour de Los Angeles où vivent 17 millions de personnes. « Notre prochain grand centre d'intérêt est l'équipement de construction, et nous sommes vraiment impatients de voir certains des succès de l'électromobilité. »

Les équipements lourds tels que les pelles et les chargeuses sur pneus commencent tout juste à être disponibles en version électrique , et, comme dans le secteur des transports, les VE ouvrent une nouvelle ère.

« Les machines électriques vont construire les routes, les ponts et les lignes de services publics de demain, et elles vont le faire sans produire d'émissions de gaz à effet de serre », déclare le Dr Ray Gallant, responsable de la gestion des produits et de la productivité chez Volvo Construction Equipment (Volvo CE). « Il y a déjà des adopteurs précoces qui utilisent avec succès des équipements de construction électriques, et ils constatent qu'ils peuvent réduire leur empreinte carbone tout en maintenant leurs performances élevées. »

La prochaine frontière

Les fabricants d'équipements s'intéressent depuis des années au développement durable en équipant leurs machines de moteurs à faibles émissions, en ajoutant des fonctions qui réduisent la consommation de carburant et en développant des systèmes télématiques qui aident les opérateurs à réduire leur consommation de carburant et le temps de marche au ralenti des machines.

« Ces dernières années, nous avons beaucoup progressé dans la réduction des émissions nocives de nos machines », déclare Gallant. « Même si des améliorations sont encore possibles dans la technologie de la combustion diesel et que nous continuerons à les poursuivre, je pense que nous sommes arrivés à un point où la plupart des avantages ont été réalisés. Les nouvelles technologies comme les machines électriques sont la prochaine frontière dans la réduction des émissions. »

La pression en faveur de la durabilité provient également des secteurs public et privé. Les gouvernements du monde entier adoptent davantage de réglementations en matière d'air pur aux niveaux local et régional. En outre, de nombreuses entreprises adoptent des politiques de durabilité et demandent à leurs partenaires de les aider à atteindre leurs objectifs. Les exigences en matière de durabilité apparaissent déjà dans les spécifications des projets, et les entrepreneurs en construction doivent s'attendre à ce que cette tendance continue de s'accentuer.

« Il est clair que l'électromobilité a un impact mondial considérable, mais nous ne devons pas oublier les impacts locaux », déclare Benoit. « Un type de pollution provenant des gaz d'échappement des véhicules est un précurseur des maladies pulmonaires et cardiaques. Il est donc important que nous nous attaquions à ce problème pour nos résidents locaux, en plus de la question mondiale globale. »

La charge et la performance de la flotte sont essentielles

L'introduction de l'électromobilité dans le secteur de la construction n'est pas sans poser de problèmes. Le plus important d'entre eux est sans doute la mise en place de l'infrastructure de charge, un problème qui se pose également pour les VE routiers, mais les engins de chantier présentent le défi supplémentaire d'être les machines chargées de construire ou d'entretenir l'infrastructure.

La pelle Volvo ECR25 Electric et la chargeuse sur pneus L25 Electric , qui sont déjà disponibles à la vente sur certains marchés et qui seront commercialisées aux États-Unis cette année , fonctionnent avec des batteries au lithium-ion et peuvent être rechargées à l'aide d'une prise électrique de 220/240 volts, qui est le type de prise utilisé par de nombreux gros appareils ménagers. Elles sont également dotées d'options de charge rapide qui leur permettent d'atteindre leur charge maximale en quelques heures. La recherche et le développement progressent rapidement dans ce domaine et, dans un avenir proche, des options telles que les banques d'énergie mobiles pourraient être disponibles pour la recharge dans des endroits éloignés.

Il y a la charge d'une unité, et il y a la capacité d'une machine à garder une charge. Les projets de construction sont généralement sensibles au facteur temps, et les équipes peuvent travailler pendant de longues périodes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Volvo CE a commencé par des machines plus petites. Les pelles compactes et les chargeuses sur pneus sont plus couramment utilisées dans des applications légères, comme les travaux d'utilité publique, l'aménagement paysager et l'agriculture. Leurs batteries contiennent suffisamment d'énergie pour leur permettre d'effectuer une journée de travail typique. La prochaine étape pour l'industrie sera l'électrification des machines moyennes et grandes. Des efforts sont déjà en cours dans ce domaine, comme l'illustre le prototype de pelle électrique EC230 de 22 tonnes .

Ceci est lié à la performance. Un élément qui ralentira l'adoption des machines électriques est la réalité ou la perception qu'elles ne sont pas aussi performantes que leurs homologues diesel. Lorsqu'il s'agit de machines Volvo CE, les performances ne sont pas un problème. En fait, la pelle électrique ECR25 et la chargeuse sur pneus électrique L25 ont des spécifications presque identiques à celles de leurs équivalents diesel.

« Nos clients ne remarqueront pas de différence entre la puissance et les performances des machines électriques et celles des modèles diesel », déclare Lars Arnold, chef de produit Electromobilité chez Volvo CE. « En fait, ils bénéficieront de plusieurs avantages avec les machines électriques grâce à l'absence de moteur diesel, notamment un bruit plus faible, moins de vibrations de la machine et pas de gaz d'échappement. »

Ce n'est pas théorique. En utilisation réelle, les machines répondent aux attentes élevées des entrepreneurs.

Baltic Sands Inc., qui se spécialise dans le développement de propriétés et de biens immobiliers de luxe sensibles à l'environnement, utilise depuis plusieurs mois une pelle et une chargeuse sur pneus électriques sur des projets en Californie du Sud dans le cadre d'un projet pilote avec Volvo CE.

« Je pense qu'elles sont aussi performantes que les machines diesel en termes de productivité. Cela m'a surpris », déclare Jacques Marais, directeur de Baltic Sands. « Ils soutiennent également notre idéologie d'être respectueux de l'environnement et responsables. Nous aimons penser que nous sommes en avance sur l'évolution dans cette direction. »

Le South Coast Air Quality Management District, qui soutient depuis longtemps l'élaboration de solutions innovantes, a investi 2 millions de dollars dans le projet pilote.

« C'est une excellente occasion de voir des pelles et des chargeuses sur pneus électriques dans des applications réelles », déclare Benoit. « C'est aussi l'occasion de développer davantage les systèmes de charge. Ce sont toutes des pièces importantes du puzzle pour aider à comprendre comment déployer cette technologie. »

Volvo CE prévoit de publier les résultats du projet pilote cet été.

Des avantages au-delà de la construction

Les ramifications de l'équipement de construction électrique sont susceptibles d'être ressenties au-delà de l'industrie de la construction. En raison de leur faible niveau sonore et de l'absence d'émissions, ils pourraient être utilisés dans des applications où les équipements de construction sont traditionnellement peu pratiques, notamment dans des environnements intérieurs, des vergers et des écloseries, pour n'en citer que quelques-uns.

De même, les progrès réalisés dans le domaine des équipements de construction électriques peuvent aider les autres VE, et vice versa. Le groupe Volvo a récemment créé une nouvelle unité commerciale pour soutenir l'innovation dans le domaine des batteries et des infrastructures de charge . Volvo Trucks mène l'industrie du transport routier vers l'électromobilité, et ses enseignements profitent également aux équipements de construction. Il en va de même pour Volvo Buses , dont les bus électriques réduisent les émissions et le bruit dans les villes.

L'impact sociétal de ces avancées devrait être important. Le secteur de la construction étant responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il a l'obligation d'apporter des solutions.

« L'industrie de la construction est à l'aube d'une transformation majeure », dit Gallant, « et à son tour, elle aura un effet majeur sur le monde entier. »

