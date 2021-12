L'élimination par forage profond est une option rentable pour la Croatie, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Slovénie

LONDRES, 14 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'élimination par forage profond est une solution viable et rentable pour tous les déchets nucléaires de haute et de moyenne activité à longue durée de vie qui sont stockés temporairement par cinq pays, selon une étude de faisabilité de Deep Isolation publiée aujourd'hui par Norwegian Nuclear Decommissioning (NND).

L'étude a été commandée par NND pour le compte de l'Association ERDO, un groupe multinational créé en 2021 pour relever les défis de la gestion sécuritaire des déchets radioactifs à longue durée de vie, séparément ou dans un dépôt minier combiné.

L'étude de Deep Isolation s'appuie sur les recherches existantes de l'ERDO, présentées à l'Agence internationale de l'énergie atomique en novembre, qui ont conclu que l'élimination par forage profond est « un concept techniquement réalisable qui s'ajoute à la gamme de technologies disponibles pour les organisations de gestion des déchets » offrant « des coûts fixes plus bas et une plus grande adaptabilité aux petits stocks. » L'étude de Deep Isolation le confirme en ce qui concerne 100 % des déchets de haute activité générateurs de chaleur et certaines quantités de déchets de moyenne activité à longue durée de vie dans les pays de l'ERDO, estimant qu'un dépôt par forage profond coûterait un tiers à la moitié du coût d'un dépôt minier traditionnel.

Les pays participants (la Croatie, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Slovénie) auraient encore besoin de solutions d'élimination supplémentaires (comme des installations d'élimination sur des terres peu profondes et/ou des dépôts miniers) pour les déchets de moyenne activité plus volumineux. Toutefois, en gérant tous les déchets de haute activité générateurs de chaleur à des profondeurs bien plus importantes dans des forages qui n'exigent pas que des hommes travaillent sous terre, les gouvernements pourraient réduire considérablement les coûts et améliorer les normes de sécurité.

Pour NND, l'étude fournit des informations utiles à une étude de choix de concept en cours concernant les options de stockage des déchets radioactifs norvégiens. Aucune décision concernant l'élimination par forage profond ou d'autres options n'a été prise en Norvège. Dans l'ensemble, l'élimination par forage profond offre d'autres avantages importants, notamment une plus grande flexibilité de localisation, une mise en œuvre plus rapide et un risque financier réduit car les coûts de forage sont connus.

« L'industrie nucléaire souffre depuis longtemps d'un manque de solutions sûres et abordables pour l'élimination des déchets nucléaires », a déclaré Liz Muller, PDG de Deep Isolation. « Je félicite les pays de l'ERDO d'avoir exploré une option qui tire parti de technologies de forage directionnel bien établies pour offrir une voie plus viable. Ceci est important non seulement pour éliminer l'héritage des déchets nucléaires stockés dans des installations temporaires dans le monde entier, mais aussi pour notre avenir mondial à faibles émissions de carbone. Les gouvernements et l'opinion publique reconnaissent de plus en plus que l'isolement sécuritaire des déchets nucléaires dans un dépôt permanent est une condition préalable à la création de nouvelles énergies nucléaires, y compris des réacteurs avancés. »

