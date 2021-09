L'emblématique ICONSIAM de Thaïlande classé parmi les quatre meilleurs centres commerciaux au monde

Surnommé les « Oscars » du secteur du développement immobilier, le salon MIPIM a été créé en 1990 pour récompenser des projets dans le monde entier pour leur innovation exceptionnelle, leur architecture, ainsi que leur intégration et leur impact sur la communauté.

ICONSIAM est une destination spectaculaire de 1,6 milliard de dollars située en bord de fleuve à Bangkok qui rassemble, en un seul lieu d'une beauté époustouflante, des offres artistiques et culturelles variées, des espaces publics pour diverses activités, des loisirs, des restaurants, une vaste gamme de possibilités de shopping, y compris le plus grand nombre de magasins phares de marques de super-luxe, ainsi que deux tours résidentielles.

Ce projet de 750 000 mètres carrés de surface hors œuvre brute a permis de transformer les légendaires berges de Bangkok et de redynamiser le quartier Thonburi de la ville grâce à ses innovations révolutionnaires en matière de commerce de détail et de développement de destinations.

Mme Chadatip Chutrakul, président-directeur général du groupe Siam Piwat - un partenaire de coentreprise dans le cadre de ce projet - a déclaré : « Notre objectif, dès le départ, était de créer un lieu susceptible de renforcer l'attrait de la Thaïlande en tant que destination exceptionnelle en collaborant avec les communautés riveraines et de Thonburi pour faire d'ICONSIAM un endroit où le meilleur de la Thaïlande pourrait rencontrer le meilleur du monde. »

« C'est pourquoi nous avons combiné un espace commercial et culturel de grande échelle avec plus de 100 artistes locaux et internationaux qui ont contribué à cette exposition, grâce à leurs créations, en tant que parties intégrantes du projet. Nous avons également construit un parc fluvial de 10 000 mètres carrés destiné à l'usage public et nous avons financé des infrastructures publiques d'une valeur de plus de 50 millions de dollars autour du projet, y compris la construction d'un système de métro léger pour atténuer les embouteillages potentiels dans la localité », a-t-elle déclaré.

Mme Chutrakul a ajouté que le projet se distingue par « la mise en place de l'une des collaborations les plus étendues de Thaïlande entre les communautés, les leaders culturels et artistiques, les organismes gouvernementaux et plus de 1 000 propriétaires de commerces de détail et entreprises communautaires, qui ont tous influencé la forme finale de la destination ».

ICONSIAM est un projet catalyseur du développement du tourisme, des investissements et de l'immobilier sur la rive ouest du fleuve Chao Phraya qui traverse Bangkok. La valeur des terrains situés le long de la route où se trouve ICONSIAM a été multipliée par deux en cinq ans, alors que le président de l'association commerciale des berges du fleuve a indiqué que les magasins et les restaurants des environs ont vu leur fréquentation et leurs ventes augmenter de 20 % suite à l'ouverture de la destination.

Mme Chutrakul a affirmé : « Le COVID-19 a porté un coup terrible aux voyages internationaux. Nous espérons que cette récompense décernée à ICONSIAM pourra contribuer à un redressement rapide de Bangkok et de la Thaïlande en tant que destination touristique. »

CONSIAM a reçu 13 autres récompenses mondiales de premier plan, dont Meilleur design de l'année aux World Retail Awards 2019 organisés par le World Retail Congress, le premier prix de la catégorie Meilleur centre commercial aux MAPIC Awards 2019 organisés à Cannes, en France, et le prix VIVA Best-of-the-Best Design and Development Award 2020 ,ce qui en fait l'un des projets de développement immobilier les plus primés en Asie.

ICONSIAM est le plus grand projet de développement du secteur privé à avoir vu le jour en Thaïlande. Il s'agit d'une coentreprise formée par Siam Piwat, propriétaire et exploitant de centres commerciaux de prestige tels que Siam Center, Siam Paragon et Siam Discovery ; Magnolia Quality Development Corporation (MQDC), propriétaire et promoteur de projets résidentiels de luxe et à usage mixte, Charoen Pokphand Group, conglomérat multinational. Il a été conçu en collaboration avec Urban Architects Co., Ltd.

