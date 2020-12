L'émetteur de localisation d'urgence d'Orolia sélectionné par Airbus pour la conformité au GADSS

GUIDEL, France, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Orolia a obtenu un contrat de programme pluriannuel à source unique pour la fourniture de sa nouvelle génération d'émetteur de localisation d'urgence, de type Distress Tracking (ELT-DT), pour tous les programmes d'avions Airbus.

L'Ultima-DT est la toute dernière solution ELT d'Orolia, basée sur sa technologie Kannad éprouvée. Il a été développé en réponse aux mandats de sécurité aérienne pour améliorer le suivi des avions au niveau mondial, suite aux accidents de MH370 et AF447. Conformément à la recommandation de l'OACI sur les systèmes mondiaux de détresse et de sécurité aéronautiques (GADSS) et au mandat de l'Union européenne, tous les nouveaux aéronefs livrés à partir de janvier 2023 doivent pouvoir signaler de manière autonome leur position partout dans le monde et déterminer la position de fin de vol pour aider les équipes de sauvetage à localiser les aéronefs et à récupérer les enregistreurs de vol.

Contrairement aux ELT fixes automatiques qui sont des unités autonomes, l'Ultima-DT est étroitement lié au système avionique. Il s'active dès la détection d'une détresse potentielle et commence à émettre automatiquement pendant que l'avion est en vol. Cet ELT de nouvelle génération acquiert de manière autonome la position de l'avion et envoie un message de 406 MHz en temps réel, incluant la position exacte, à l'organisme d'alerte de détresse Cospas-Sarsat.

Jean-Yves Courtois, PDG d'Orolia, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par Airbus pour assurer, avec le premier avionneur au monde, la conformité aux dernières réglementations en matière de sécurité. La sélection d'un programme pluriannuel à source unique pour la livraison des équipements obligatoires est un témoignage de nos capacités d'innovation, de la fiabilité d'Orolia en tant que fabricant d'équipements critiques, et de notre savoir-faire en termes de gestion de programmes importants et complexes. »

L'Ultima-DT d'Orolia sera installé de manière standard sur tous les programmes d'avions commerciaux d'Airbus, y compris les programmes A220, A320, A330 et A350. Les premières unités seront livrées pour une installation finale en 2022 afin de répondre aux besoins de suivi autonome des situations de détresse.

L'Ultima-DT assure également la conformité avec les exigences de sécurité de l'AESA/FAA pour les équipements alimentés par des piles au lithium non rechargeables. Orolia propose également son ELT portable Ultima-S pour répondre à ces conditions particulières.

Cet équipement fait partie d'un projet qui a reçu un financement de l'Agence européenne GNSS dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, convention de subvention n° 687554.

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions PNT (solutions résilientes de positionnement, de navigation et de temps), même dans les environnements dépourvus de GPS. Présent dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GPS/GNSS et PNT pratiquement infaillibles pour des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

Contact :

Sophie Zangs

+33 (0) 6 07 42 39 33

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/840852/Orolia_Logo.jpg

Related Links

http://www.orolia.com



SOURCE Orolia