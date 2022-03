L'émission de téléréalité « Space Hero », soutenue par la NASA, signe un accord de partenariat avec One Digital Entertainment en Asie

L'émission de téléréalité enverra un civil dans l'espace pour une mission de 6 jours en orbite autour de la Terre et en synchronisation avec l'ISS

SINGAPOUR, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- TDGA Holdings Ltd, la société de médias basée au Royaume-Uni fondée par Thomas Reemer et Deborah Sass et dirigée par l'ancien chef de News Corp Europe, Marty Pompadur, annonce aujourd'hui son partenariat exclusif avec des vétérans de l'industrie et le premier conglomérat de médias numériques d'Asie, One Digital Entertainment.

Dans le cadre de ce partenariat, One Digital Entertainment a pour mission de développer stratégiquement la marque « Space Hero » par le biais d'une stratégie produit, d'un développement régional, d'alliances avec les médias et d'un marketing de marque pour le tout premier casting mondial, où les participants s'affrontent pour un voyage dans l'espace, exclusivement pour les territoires de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et de la région MENA.

Space Hero sera la première émission de casting au monde à envoyer un civil dans l'espace dans le cadre d'une mission de 6 jours en orbite autour de la Terre et synchronisée avec l'ISS, pour un montant de 155 millions de dollars. Il s'agit d'une entreprise médiatique mondiale, première du genre, qui unit les citoyens du monde entier et inspire la communauté, la collaboration et l'innovation ici sur Terre, par le biais d'un concours biennal où des personnes de tous horizons ont la possibilité de concourir et de sélectionner l'un de leurs pairs pour une mission dans l'espace. Grâce à un contenu interactif, immersif, produit et généré par les utilisateurs, la plateforme Space Hero encourage les participants et les fans à s'inspirer des merveilles de l'espace pour créer des changements chez eux.

L'émission de télé-réalité commencera avec 24 candidats du monde entier, douze hommes et douze femmes, douze de pays émergents et douze de pays développés. Ils seront logés dans le village spatial, une expérience durable tournée vers l'avenir, mais avec des technologies de l'ère spatiale et l'expérience de l'espace. L'émission documentera leur vie alors qu'elles se préparent à concourir pour l'aventure dans l'espace lors de la mission de vol libre. Au cours de l'émission, les participants verront leur force émotionnelle, mentale et physique testée, comme les astronautes s'entraînent avant un vol. Dans le village de l'espace, la maison du « Space Hero », des activités, des défis et des votes permettront de réduire la liste des candidats jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne.

L'ensemble de la mission sera diffusé en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des interactions en direct avec les participants seront possibles. L'émission devrait être diffusée en 2023, et toute personne âgée de plus de 18 ans ayant un niveau d'anglais basique peut s'inscrire au concours. Space Hero prévoit 15 saisons sur les 30 prochaines années, pour éventuellement voler au-delà de l'ISS, vers la Lune et Mars. Le projet Space Hero est soutenu par plus de 70 agences spatiales et institutions spatiales dans le monde, ainsi que par plus de 55 entreprises spatiales privées du monde entier. Le 12 avril 2021, à l'occasion du 60e anniversaire du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, Space Hero a signé un Accord sur l'espace (Space Act Agreement) (SAA) avec la NASA, devenant ainsi la première entreprise médiatique à le faire depuis des décennies.

« Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec One Digital Entertainment qui apportera sa solide expertise pour les territoires de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde et des régions MENA. Ces territoires ont une participation en ligne très élevée pour certains des plus grands événements mondiaux et nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de nos opérations, afin de construire diverses synergies commerciales et marketing via nos partenaires One Digital Entertainment, », a déclaré Thomas Reemer, créateur et partenaire fondateur chez Space Hero.

« Le voyage dans l'espace est le rêve de millions de personnes depuis des décennies et Space Hero fait de ce rêve une réalité en donnant à l'homme de la rue la possibilité de s'engager dans l'espace. Nous sommes ravis de nous associer à Space Hero pour favoriser sa trajectoire au sein des communautés asiatiques », a déclaré Shabir Momin, directeur général et cofondateur chez One Digital Entertainment.

« La possibilité d'explorer l'espace n'est plus limitée à certains citoyens, pays ou groupes de revenus définis. L'espace est l'une des industries les plus inaccessibles au monde. Space Hero vous donne cet accès ! Avec notre mission de faire de Space Hero une plateforme véritablement mondiale qui est unie par des personnes de différents pays et de différentes couleurs, croyances et races, le partenariat avec One Digital Entertainment solidifie nos engagements à cet égard », a déclaré Deborah Sass, partenaire fondatrice et co-PDG chez Space Hero.

« C'est en effet un moment de fierté car ce partenariat marque le premier partenariat de Space Hero dans la région asiatique. Nous aspirons à renforcer la vision à long terme de Space Hero par des partenariats stratégiques et uniques dans la gamme des médias. Space Hero établit des critères de référence dans le secteur des médias spatiaux et nous sommes ravis d'utiliser notre expérience dans les différents secteurs verticaux pour faire connaître ces projets à un public mondial », a déclaré Gurpreet Singh, directeur d'exploitation et cofondateur chez One Digital Entertainment.

One Digital Entertainment est le premier réseau de médias numériques, de technologies et de créateurs d'Asie, spécialisé dans de nombreux secteurs verticaux de contenu et de médias numériques dans les domaines de la musique, de la gastronomie, de la comédie, du cinéma, de la mode et du style de vie. Il travaille avec des créateurs et des plateformes phares comme MostlySane, Badshah, Sidhu Moosewala, Yuvraj Singh, CarryMinati, Alia Bhatt, Sanjeev Kapoor, Sony Pictures, Google, Facebook, Spotify et d'autres. La société dispose actuellement d'un répertoire imbattable de gestion de plus de 6000 créateurs et de dix milliards de minutes de contenu regardé chaque mois sur les médias sociaux. Récemment, la société a acquis Blush, étant indienne à part des participations importantes dans Digital2 Sports Pte Ltd et Instant Bollywood. La société a également lancé MerchBay, la première place de marché indienne dédiée aux créateurs, et PodOne, une marque dédiée aux podcasts.

SOURCE One Digital Entertainment