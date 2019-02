L'Empire State Building annonce les gagnants de son 25e concours nuptial annuel de la Saint-Valentin

Figurant dans un grand nombre d'histoires d'amour à l'écran et fréquemment utilisé dans la vie réelle pour des demandes en mariage, le célèbre Observatoire du 86 e étage, avec sa vue panoramique à 360 degrés sur la ville de New York, est pour les couples gagnants le lieu idéal pour échanger leurs vœux et affirmer leur amour. Des centaines de couples se sont mariés ou ont renouvelé leurs vœux dans ce bâtiment considéré comme le plus romantique du monde. Deux autres couples perpétueront la tradition et s'y marieront à l'occasion de la 25 e édition de ce concours.

L'ESB organisera des cérémonies de mariage d'une durée de 15 minutes au célèbre Observatoire du 86e étage aux heures suivantes :

7 h : Fabiana Faria et Helena Barquet : Fabiana et Helena sont la parfaite illustration d'une authentique histoire d'amour new-yorkaise. Le couple est copropriétaire du magasin de design d'intérieur Coming Soon dans le Lower East Side et c'est à l'hôtel Plaza que Fabiana a demandé Helena en mariage sept ans après être tombée amoureuse. Toutes deux fascinées par l'Empire State Building et la signification de l'éclairage nocturne de la tour, Fabiana et Helena sont folles de joie à l'idée de célébrer leur histoire d'amour et de se marier à l'Observatoire du 86e étage de cet édifice emblématique.

7 h 30 : Chitra Pathak et Nachiket Patel : originaires d'Inde, Nachiket et Chitra se sont rencontrés il y a dix ans par l'intermédiaire du frère de Chitra. Ensemble depuis cinq ans, dont près de deux ans de relation à distance, le couple vit maintenant à Jersey City , dans le New Jersey . L'Empire State Building est le bâtiment préféré de Nachiket et, bien que le couple envisage toujours d'organiser un grand mariage traditionnel en Inde, Nachitek a présenté sa candidature dans l'espoir de surprendre Chitra avec un mariage dans leur terre d'adoption. Chitra est enchantée de se marier au cœur de New York , la ville où elle et Nachiket ont été réunis.

Pour célébrer cet événement marquant, et pour la première fois, le concours nuptial de la Saint-Valentin de cette année a été ouvert aux fans internationaux du gratte-ciel sur le site Web https://esbvalentinesday.com/.

« Avec plus de 1000 candidatures de couples du monde entier, il est évident que la longue histoire et la romance entourant l'Empire State Building continuent de toucher des vies partout dans le monde », a déclaré Jean-Yves Ghazi, directeur général adjoint de l'Observatoire. « Je suis ravi d'officier aux mariages d'Helena et de Fabiana et de Chitra et Nachiket, et de perpétuer cette tradition pour ce 25e anniversaire. »

Chaque mariée recevra en cadeau une robe de son choix de la célèbre boutique Kleinfeld Bridal à New York. De plus, un couple gagnant recevra des lots du Grand Hyatt New York, du STATE Grill and Bar, de Turkish Airlines et du Boca Raton Resort & Club, un complexe de la chaîne hôtelière Waldorf Astoria, de Discover The Palm Beaches, l'office du tourisme officiel du comté de Palm Beach, en Floride.

Pour tous les détails du concours, consultez www.facebook.com/empirestatebuilding. Pour plus d'informations sur Kleinfeld Bridal, le Grand Hyatt New York, Discover The Palm Beaches, Turkish Airlines et STATE Grill & Bar, consultez les sites Web https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.thepalmbeaches.com, https://www.turkishairlines.com/ et www.stategrillesb.com.

À propos de l'Empire State Building

Surplombant le centre de Manhattan de ses quelque 443 mètres (de la base à l'antenne), l'Empire State Building, propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc., est le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Grâce à de nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructure, d'espaces publics et d'aménagement, l'Empire State Building attire des locataires prestigieux du monde entier issus d'un large éventail de secteurs. L'Empire State Building a été désigné « destination de voyage la plus populaire au monde » dans une étude menée par Uber et « bâtiment préféré des Américains » dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, consultez www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust (NYSE : ESRT), une importante société d'investissement immobilier (REIT), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des locaux commerciaux à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Établie dans la ville de New York, la société dispose d'un bureau principal et d'un portefeuille de bureaux et de locaux commerciaux couvrant une superficie totale de 938 000 mètres carrés locatifs au 30 septembre 2018, soit 873 000 mètres carrés locatifs répartis dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, à New York, et environ 65 000 mètres carrés locatifs dans son portefeuille de locaux commerciaux.

