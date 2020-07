L'Empire State Building assure le show final de la 44e édition du grand spectacle pyrotechnique du 4 juillet organisé chaque année par Macy's

Le spectacle sons et lumières du bâtiment a été conçu par le concepteur d'éclairage de renommée mondiale Marc Brickman et son équipe de Tactical Manoeuvre, et exécuté à la perfection sous un ciel dégagé. La fumée du feu d'artifice a mis en valeur le spectacle de lumières conçu pour l'occasion, maintenant visible sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building.

« Nous sommes au cœur de New York, la plus grande ville du monde. À l'occasion de ce 4e juillet, nous nous sommes mobilisés aux côtés de Macy's pour apporter de la joie à notre ville où la vie reprend progressivement son cours en continuant à assurer notre rôle unique d'ambassadeur auprès du monde », a déclaré Anthony E. Malkin, PDG de l'Empire State Realty Trust. « Nous avons hâte d'accueillir les visiteurs dans notre tout nouvel observatoire ultramoderne de 165 millions de dollars dans lequel nous avons accordé une importance première à la qualité de l'environnement intérieur en y installant des filtres Merv-13, Atmos Air et une ventilation à prise d'air extérieur. »

L'observatoire de l'Empire State Building devrait ouvrir, au plus tard, dans la phase 4 du déconfinement de la ville de New York. En attendant, les fans du bâtiment peuvent partager leurs photos du spectacle sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EmpireStateBuilding. Des photos de l'événement (crédit : Kent Miller/Macy's) sont disponibles ici.

À propos de l'Empire State Building

Surplombant le centre de Manhattan de ses quelque 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne), l'Empire State Building, propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc., est le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Grâce à de nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructure, d'espaces publics et d'aménagement, l'Empire State Building a su attiré des locataires prestigieux du monde entier issus d'un large éventail de secteurs. L'Empire State Building a été désigné « destination de voyage la plus populaire au monde » dans une étude menée par Uber et « bâtiment préféré des Américains » dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, consultez www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de l'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) est une société d'investissement immobilier (REIT) de premier plan qui détient, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et des locaux commerciaux à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, dont l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Établie dans la ville de New York, dans l'État de New York, la société détient au 31 mars 2020 un portefeuille de bureaux et de locaux commerciaux d'une superficie totale de 938 000 mètres carrés locatifs, composés de 873 000 mètres carrés locatifs répartis dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York ; et d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans son portefeuille de locaux commerciaux.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1200221/Empire_State__Blue_Fireworks.jpg

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.