L'Empire State Building célèbre la réouverture de la ville de New York

Cela annonce le retour de ses lumières blanches caractéristiques

NEW YORK, 9 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building a annoncé aujourd'hui le retour de ses lumières blanches caractéristiques dans le panorama urbain de New York pour célébrer le premier jour de la réouverture de la ville.

Depuis le 30 mars, les lumières blanches distinctives de l'Empire State Building sont remplacées chaque nuit par la « sirène pandémique » et le « battement de cœur de New York » du bâtiment. Il y a également eu des éclairages toutes les heures pour honorer et inspirer les premiers intervenants de New York, la campagne #HeroesShineBright, des spectacles son et lumière avec Alicia Keys et les Beatles en partenariat avec iHeartRadio, et une collecte de fonds spéciale de clips musicaux sur YouTube en partenariat avec la Robin Hood Foundation qui met en scène Billy Joel avec une introduction du gouverneur Cuomo.

Avec une couverture médiatique mondiale, les lumières de l'Empire State Building sont devenues un phare pour nous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau.

« Rien qu'aux États-Unis, en Inde, en Australie et en Chine, les lumières de l'Empire State Building pendant la bataille contre la pandémie ont généré plus de 33 milliards d'impressions », a déclaré Anthony E. Malkin, PDG et président de l'Empire State Realty Trust. « L'Empire State Building est la représentation authentique de la ville de New York et de l'État de New York pour le monde. »

Il a poursuivi : « Nous célébrons avec les New-Yorkais les engagements personnels de tous les premiers intervenants et le leadership sur le champ de bataille des fonctionnaires de l'État de New York et de la ville de New York qui nous ont permis de remettre notre ville au travail. Nous sommes impatients de partager New York avec les New-Yorkais, la nation et le monde entier lorsque nous rouvrirons notre observatoire de renommée mondiale. »

Le bâtiment brille de ses lumières blanches caractéristiques les nuits où l'éclairage pour une organisation ou un jour férié n'est pas prévu. Tant que la pandémie de COVID-19 ne sera pas terminée, l'Empire State Building continuera à rendre un hommage étincelant de cinq minutes toutes les heures aux premiers intervenants encore en première ligne, et de cinq minutes d'obscurité à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie après le scintillement de 21 heures. Pour plus d'informations sur les lumières des tours du bâtiment, consultez le calendrier des lumières sur le site Web de l'Empire State Building pour consulter notre planning complet.

À propos de l'Empire State Building

Culminant à 443 mètres (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde. » Avec de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, des infrastructures, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building a attiré des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs et venant du monde entier. L'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber et a été désigné comme le bâtiment préféré des Américains dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un important fonds de placement immobilier (FPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans le Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le « plus célèbre immeuble du monde ». Situé à New York, dans l'État de New York, le portefeuille de commerce de détail de la société couvrait 938 000 mètres carrés locatifs au 31 mars 2020 et se composait de 873 000 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de commerce de détail.

