L'Empire State Building, en partenariat avec iHeartMedia, met sous les projecteurs la fondation Robin Hood avec un spectacle de musique à la lumière de Shawn Mendes

Les fans sont invités à se brancher sur Z100 à 22 h 30 pour la diffusion simultanée

NEW YORK, 13 mai 2019 /PRNewswire/ -- En partenariat avec iHeartMedia, l'Empire State Building a annoncé aujourd'hui que les fameuses illuminations du gratte-ciel brilleront pour honorer la fondation Robin Hood, la plus grande organisation de lutte contre la pauvreté de la ville de New York, et ce à l'occasion du concert caritatif que cette dernière organisera le lundi 13 mai, et qui consistera en un spectacle de musique à la lumière animé au rythme du tout dernier tube If I Can't Have You du chanteur-compositeur nommé deux fois aux Grammy Awards, Shawn Mendes. Conçu par le célèbre créateur d'illuminations Marc Brickman, le spectacle de lumières du gratte-ciel se déroulera en même temps que la performance en direct de Mendes lors du concert caritatif de la fondation Robin Hood, qui aura lieu au Javits Center de New York, et sera diffusé simultanément sur les ondes de la station Z100 de iHeartMedia (New York) à 22 h 30, heure locale.

« Depuis 2008, l'Empire State Building est devenu un symbole du soutien à Robin Hood et ses efforts quotidiens pour lutter contre la pauvreté dans notre ville », a déclaré le PDG d'Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin. « Cette année, en partenariat avec iHeartMedia et Shawn Mendes, nous allons amplifier l'impact visuel de Robin Hood sur les ondes tout en mettant en lumière sa mission à New York et à travers le monde », ajoute-t-il.

Au début du mois, le chanteur-compositeur multiplatine nominé pour les GRAMMY, Shawn Mendes, avait joué son dernier single If I Can't Have You pour la première fois sur Z100. Il a vendu plus de 15 millions d'albums et 100 millions de singles à travers le monde. Ses chansons ont été écoutées plus de 20 milliards de fois par streaming et visionnées 5 milliards de fois sur YouTube. Shawn a réalisé deux tournées mondiales à guichets fermés dans des salles légendaires du monde entier. En effet, plus d'un million de billets ont été vendus en seulement quelques minutes. Plus de 100 concerts sont déjà annoncés au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans le cadre de sa tournée intitulée Shawn Mendes: The Tour, qui a débuté en mars 2019. Il est arrivé en tête du 21 Under 21 de Billboard en 2017 et figure aux classements 30 Under 30 de Forbes, 25 Under 25 de Spotify et celui des Adolescents les plus influents au monde de Time Magazine, et ce pendant quatre années d'affilée.

« Shawn Mendes deviendra lundi soir un New-Yorkais honoraire et iHeartMedia est fier d'unir ses forces à celles de l'Empire State Building pour mettre en valeur le soutien généreux de Shawn pour aider Robin Hood à lutter contre la pauvreté dans notre ville », a déclaré le PDG des entreprises du divertissement chez iHeartMedia, John Sykes.

Robin Hood est la plus grande organisation de lutte contre la pauvreté de New York. Robin Hood travaille avec plus de 200 des organisations à but non lucratif les plus influentes pour sortir les familles de la pauvreté et son activité-bénéfice annuelle, la plus grande collecte de fonds à but non lucratif aux États-Unis, rassemble près de 4 000 dirigeants de tout le pays pour stimuler et soutenir l'œuvre de Robin Hood.

« Notre activité-bénéfice annuelle est un vecteur puissant qui permet d'unir la ville pour soutenir notre impact et notre mission d'aider les personnes et les familles à sortir de la pauvreté de manière durable », a déclaré le PDG de Robin Hood, Wes Moore. « Nous sommes à la fois émus et enthousiastes à l'idée de pouvoir célébrer l'événement avec toute la ville et de compter sur un réseau de partenaires et de sympathisants aussi formidables qui nous soutiennent dans nos efforts décisifs pour aider les New-Yorkais à devenir économiquement autonomes », ajoute-t-il.

Une vidéo entière du spectacle de lumières avec une apparition spéciale de Shawn Mendes sera publiée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) et la page Facebook (www.facebook.com/empirestatebuilding) juste après l'événement pour le plus grand plaisir des spectateurs du monde entier.

À propos de l'Empire State Building :

S'élevant à 443 mètres au-dessus du centre-ville de Manhattan (de la base jusqu'à l'antenne), l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est « l'immeuble le plus célèbre du monde ». Grâce à ses nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructures, d'espaces publics et de commodités, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier rang provenant d'un large éventail d'industries du monde entier. Dans une étude menée par Uber, l'Empire State Building a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde, mais aussi comme le monument préféré des États-Unis dans un sondage réalisé par l'Institut américain des architectes (en anglais, American Institute of Architects). Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust :

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), une société civile de placement immobilier (en anglais, REIT) leader, possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, « l'immeuble le plus célèbre au monde ». Son siège social étant basé à New York, dans l'État de New York, le portefeuille d'immeubles de bureaux et commerciaux de la société s'étend sur 938 000 mètres carrés louables au dimanche 31 mars 2019, soit 873 000 mètres carrés louables répartis sur 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans l'État du Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés louables sont attribués au portefeuille des immeubles commerciaux.

À propos d'iHeartMedia :

iHeartMedia est la première société de médias audio des États-Unis. Elle touche chaque mois neuf américains sur dix. Avec un quart de milliard d'auditeurs par mois, aucune autre société de médias aux États-Unis n'est capable d'atteindre un public aussi large. La position de leader de la société se fait remarquer sur plusieurs plates-formes, y compris 850 stations de diffusion en direct. Son service numérique iHeartRadio est disponible dans plus de 250 plates-formes et 2 000 dispositifs, notamment des haut-parleurs intelligents, des smartphones, des téléviseurs et des consoles de jeu, à travers ses influenceurs, réseaux sociaux, événements musicaux emblématiques de renom retransmis en direct et des podcasts, la société étant le premier éditeur de podcasts commerciaux. iHeartMedia est également leader du secteur de l'audio en matière de technologie d'analyse et d'attribution pour ses partenaires de marketing grâce à l'utilisation des données de sa vaste base de consommateurs. iHeartMedia est une division de iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Visitez iHeartMedia.com pour plus d'informations sur la société.

À propos de la fondation Robin Hood :

Fondée en 1988, Robin Hood recherche, stimule et crée les solutions les plus percutantes et les plus évolutives pour sortir les familles new-yorkaises de la pauvreté moyennant des modèles pouvant fonctionner dans tout le pays. Robin Hood investit plus de 100 millions de dollars par an pour fournir des services juridiques, des logements, des repas, une formation en développement de la main-d'œuvre, des programmes d'éducation, entre autres, aux familles pauvres de la ville de New York. Robin Hood établit un suivi de chaque programme en ayant recours à des données rigoureuses et, puisque le conseil d'administration de Robin Hood couvre tous les frais généraux, les dons sont entièrement destinés à la lutte contre la pauvreté. Plus d'informations sur www.robinhood.org. Suivez Robin Hood sur Facebook, Twitter et Instagram.

