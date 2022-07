L'Empire State Building s'associe à Tipsy Scoop pour servir aux visiteurs de l'observatoire des glaces artisanales infusées de liqueur

NEW YORK, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Nous avons tous envie d'une bonne glace (alcoolisée) ! L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui que Tipsy Scoop , une entreprise de crème glacée et de sorbet artisanaux infusés à la liqueur, servira des douceurs originales sur l'observatoire du 86e étage, du mercredi au dimanche, du 3 août au 5 septembre, de 13 à 21 heures.

« Le succès de notre programme éphémère a permis d'apporter les saveurs authentiques et locales de New York au cœur de la ville et d'offrir une douce surprise à nos visiteurs », a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'observatoire de l'Empire State Building. « Nous sommes heureux de nous associer à Tipsy Scoop pour transformer l'Observatoire du 86e étage de l'Empire State Building en un « Barlour » éphémère pour déguster une bonne glace avec une magnifique vue pour tout le mois d'août. »

Tipsy Scoop vendra trois saveurs alcoolisées dans sa boutique de glaces éphémère : à savoir la glace au caramel salé, whisky et chocolat noir, le sorbet mangue margarita et le sorbet framboise limoncello, pour 8 dollars. Le glacier proposera également un sundae exclusif à l'ESB, composé d'une crème glacée végétale à la pina colada infusée au rhum et au rhum d'ananas recouverte de crème fouettée, de vermicelles, d'oursons à la guimauve et de bonbons sur le thème de NYC, pour 12 dollars. Des saveurs non alcoolisées comme la vanille, le chocolat et la cerise seront également disponibles pour 4,50 dollars.

« Nous sommes tellement excités par cette boutique éphémère à l'Empire State Building en août prochain », a déclaré Melissa Tavss, fondatrice et PDG de Tipsy Scoop. « Notre sundae signature de l'Empire State Building est non seulement délicieux, mais aussi le complément parfait à vos photos de l'Observatoire. »

Les invités sont encouragés à savourer leurs friandises avec la vue emblématique de l'ESB et à taguer leurs photos avec #PopUpTop pour avoir la chance de figurer sur les réseaux sociaux de l'ESB. D'autres boutiques éphémères mensuelles à l'Observatoire de l'Empire State Building seront annoncées à l'avenir.

Les images en haute résolution peuvent être téléchargées ici . Vous trouverez de plus amples informations sur l'Empire State Building et les billets en ligne .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'immeuble le plus célèbre du monde », appartenant à l' Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT : NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination de 165 millions de dollars de l'Expérience de l'observatoire de l'Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage jusqu'au célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com . Déclaré « bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, première attraction des États-Unis dans le classement 2022 du Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor et première attraction de la ville de New York par Lonely Planet, l'immeuble accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent principalement un large éventail de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des options de vente au détail comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets pour l'Observatory Experience, consultez le site esbnyc.com ou suivez les pages Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok de l'immeuble.

À propos de Tipsy

Inspirée par une tradition familiale remontant à six générations, la fondatrice Melissa Tavss a créé Tipsy Scoop pour réunir les cocktails artisanaux et les bons souvenirs qui accompagnent la crème glacée, les sundaes et les friandises. Le résultat était une marque de boissons alcoolisées présente dans toutes les fêtes. Depuis 2013, Tipsy Scoop s'est rapidement fait un nom avec ses scoops boozy très tendance et ses créations de crème glacée hautement Instagrammables. Pour plus d'informations, visitez www.tipsyscoop.com ou suivez-nous sur Instagram , Facebook , ou TikTok .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1868757/ESB_Tipsy_Scoop.jpg

