L'enquête commanditée par Dimensional Insight et réalisée par HIMSS Analytics conclut que les établissements de santé qui se concentrent sur les résultats cliniques comme mesures clés de ROI rencontrent plus de succès avec Analytics.

L'enquête révèle que les 2/3 des organisations utilisent Analytics dans le domaine clinique, financier et opérationnel. L'utilisation des données provenant de l'Analytics assure leur succès.

BURLINGTON, Massachusetts, 25 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, le créateur de Diver Platform™, une solution de gestion des données, d'analytique et de gestion de la performance, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une enquête qu'il a menée avec 109 responsables dans le domaine de la santé, membres de HIMSS Analytics. L'enquête a examiné la façon dont les organismes de santé mettent en œuvre les mesures et évaluent les retours sur investissement de leurs programmes d'analytique. Elle a constaté que les organisations qui mettent l'accent sur les résultats cliniques comme principale mesure de retour sur investissement, plutôt que les retours financiers ou l'efficacité du personnel, obtiennent un classement supérieur à tous les niveaux en termes d'utilisation de l'analytique dans l'ensemble de l'organisation, du nombre moyen de mesures utilisées, du taux de succès mesuré et de l'efficacité globale de l'analytique.

« Tandis que les organismes de santé opèrent une transition vers des modèles de paiement fondés sur la valeur, ils trouvent que placer l'accent sur les indicateurs cliniques, y compris les taux de réadmission, de contrôle de l'infection et de l'amélioration des résultats pour le patient est essentiel au succès », déclare George Dealy, vice-président des solutions pour les soins de santé pour Dimensional Insight. « L'analytique offre des informations importantes sur ces domaines et peut offrir un avantage aux organismes de soins de santé qui entreprennent cette transition. »

Les points clés de l'enquête sont les suivants :

Parmi les organisations qui mettent à profit l'analytique, 84 % le font dans de multiples domaines (clinique, financier, opérationnel), tandis que les deux tiers en tirent parti dans l'ensemble de l'organisation.

Les organisations estiment que leurs solutions d'analytique ont été plus efficaces pour améliorer la performance financière, mais elles ont été en mesure de constater le plus de succès mesuré dans le domaine de l'analytique clinique (77,7 %) par rapport à l'analytique financière (73,5 %) ou l'analytique opérationnelle (70,3 %).

La principale méthode qu'utilisent les organisations pour déterminer le retour sur investissement concerne le plus souvent les retours financiers et les améliorations (41,2 %) par rapport à l'amélioration des résultats cliniques (37,3 %), l'efficacité du personnel (12,7 %) ou les améliorations mesurées du vécu du patient (3,9 %). Cependant, elles constatent le plus haut taux de réussite mesurée (75,4 %) si elles utilisent l'amélioration des résultats cliniques comme mesure principale.

Pour en savoir plus, téléchargez les résultats complets de l'étude sur : https://www.dimins.com/HIMSSsurvey19

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse, de gestion des données et de gestion de la performance offrant une gamme complète de capacités allant de l'intégration et la modélisation des données à des rapports, des analyses et des tableaux de bord sophistiqués. La société a remporté six fois le prix Best in KLAS dans la catégorie de l'intelligence d'affaires et de l'analyse dans le domaine des soins de santé, et s'est classée plus récemment numéro un en 2019. Fondée en 1989, Dimensional Insight compte des milliers d'entreprises clientes dans le monde entier. Dimensional Insight se classe régulièrement comme l'une des organisations d'analytique les plus performantes par les clients et les analystes de l'industrie dans ses principaux segments de marché, dont la santé, la production industrielle et l'alcool de bouche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.dimins.com.

