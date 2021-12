L'enquête mondiale 2020 de l'ISAPS fait apparaître des changements significatifs dans les procédures esthétiques pendant la pandémie

Les fermetures de cabinets liées à la COVID-19 entraînent une diminution de 10,9 % des interventions chirurgicales

WEST LEBANON, New Hampshire, 28 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) a publié aujourd'hui les résultats de son enquête annuelle sur les procédures esthétiques et cosmétiques, qui a mis en lumière l'impact de la pandémie sur les procédures de chirurgie plastique esthétique dans le monde entier tout au long de l'année 2020.

Points forts

Les interventions de chirurgie plastique à des fins esthétiques ont globalement diminué de 10,9 % en 2020, et 77,8 % des chirurgiens dans le monde ont connu des fermetures temporaires de cabinet pendant la pandémie de COVID-19. Les procédures non chirurgicales (principalement les produits de comblement et les traitements d'épilation) ont continué à augmenter, mais dans des proportions moindres que celles observées les années précédentes (5,7 % en 2020, contre 7,6 % en 2019). Cela a entraîné une diminution globale de 1,8 % pour toutes les procédures.

Le Dr Arturo Ramirez-Montañana, président du Comité des enquêtes mondiales de l'ISAPS, a déclaré : « Cette tendance à la baisse est conforme aux résultats de notre enquête sur la baisse de la demande des patients en raison de préoccupations liées à la sécurité et aux finances pendant la pandémie de COVID-19. Dans le même temps, nombre d'entre nous ont également constaté une augmentation de la demande en raison de la flexibilité accrue des patients, de la possibilité d'une récupération plus privée et, en particulier pour les procédures faciales, de l'effet « zoom ». Cela a limité l'incidence de la COVID-19 sur l'ensemble des procédures. »

Procédures esthétiques

Les procédures chirurgicales les plus courantes dans le monde sont restées les mêmes en 2020, l'augmentation mammaire représentant 16 % de toutes les procédures, la liposuccion 15,1 %, la chirurgie des paupières 12,1 %, la rhinoplastie 8,4 % et l'abdominoplastie 7,6 %.

Les cinq principales procédures non chirurgicales sont également restées constantes : toxine botulique (43,2 % de toutes les procédures non chirurgicales), acide hyaluronique (28,1 %), épilation (12,8 %), réduction non chirurgicale des graisses (3,9 %) et photo rajeunissement (3,6 %). Environ 85 % des interventions non chirurgicales ont été pratiquées sur des femmes.

Malgré la réduction globale du nombre de chirurgies, les chirurgies de rhinoplastie et de lifting frontal ont continué à augmenter, et le rajeunissement facial non chirurgical a affiché une augmentation de 13,9 %, contre une diminution en 2019 et 2018.

Dans l'ensemble, les procédures non chirurgicales ont augmenté, à l'exception de la toxine botulique, de l'acide hyaluronique et du resurfaçage micro-ablatif (qui ont diminué de 0,9 %, 6,1 % et 11,3 %, respectivement).

Les procédures chirurgicales les plus courantes chez les hommes continuent d'être la chirurgie des paupières, la liposuccion, la gynécomastie, la rhinoplastie et la chirurgie de l'oreille.

Si l'on examine la répartition par âge des différentes procédures, les 19-34 ans représentent la plus grande proportion des personnes ayant subi une rhinoplastie (67,9 %), tandis que les 35-50 ans représentent la majorité des procédures de toxine botulique (50,2 %).

Au moment de cette enquête, seuls 45 % des chirurgiens avaient constaté un retour au volume de patients pré-pandémique. Le Dr Ramirez-Montañana a déclaré : « Malgré la terrible pandémie que nous vivons, il semble que la plupart des chirurgiens plasticiens esthétiques reprennent une pratique quasi normale et je suis optimiste pour 2021, tant pour le secteur de la chirurgie plastique que pour les procédures chirurgicales et non chirurgicales. »

Statistiques par pays

Les États-Unis ont connu une augmentation des procédures chirurgicales et non chirurgicales, consolidant leur position de premier pays pour les procédures chirurgicales effectuées dans le monde (14,7 % du total des procédures chirurgicales) et prenant la tête du classement des procédures non chirurgicales effectuées dans le monde au Brésil (22,1 % du total des procédures non chirurgicales).

Les 10 principaux pays pour les procédures en 2020 étaient les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, le Japon, la Turquie, le Mexique, l'Argentine, l'Italie, la Russie et l'Inde, suivis de l'Espagne, de la Grèce, de la Colombie et de la Thaïlande.

Le Mexique, la Turquie et la Colombie ont enregistré la plus forte proportion de patients étrangers : Respectivement 28,2 %, 25,8 % et 21,8 % en 2020. La Thaïlande, qui occupait le premier rang l'an dernier, se classait au quatrième rang, avec 20,9 %.

Les hôpitaux restent le principal établissement où sont pratiquées les interventions chirurgicales (43,8 % dans le monde), à l'exception des États-Unis où les bureaux (45 % des interventions) et les centres chirurgicaux autonomes (34,3 %) sont plus couramment utilisés.

Méthodologie de l'enquête

Les participants à l'enquête ont rempli un questionnaire qui portait principalement sur le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales spécifiques réalisées en 2020, ainsi que sur certaines questions annexes liées à l'impact de COVID-19, aux caractéristiques démographiques des chirurgiens et à la prévalence du tourisme médical. Ce questionnaire a été envoyé à environ 25 000 chirurgiens plasticiens figurant dans la base de données de l'ISAPS. Des données provenant d'un total de 1 081 chirurgiens plasticiens ont été compilées pour cette enquête. Les résultats ont été rassemblés, listés et analysés par Industry Insights, une entreprise de recherche indépendante basée à Columbus, en Ohio. L'ISAPS est le seul organisme à recueillir ce type de données à l'échelle mondiale chaque année. Pour obtenir un exemplaire des résultats complets, consultez le site https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/ .

À propos de l'ISAPS – La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) est la principale organisation professionnelle mondiale de chirurgiens plasticiens esthétiques qualifiés. Fondée en 1970, l'ISAPS offre un forum ouvert pour l'échange de connaissances en chirurgie plastique dans le monde entier. L'ISAPS sponsorise et soutient des réunions scientifiques dans le monde entier, et offre à ses membres une formation actualisée et continue. Aujourd'hui, l'ISAPS compte plus de 5 100 membres parmi les chirurgiens esthétiques et reconstructeurs les plus respectés au monde, dans 110 pays. Les patients à la recherche d'un chirurgien esthétique peuvent utiliser notre option Trouver un Chirurgien pour trouver un chirurgien qualifié et expérimenté ayant démontré son engagement envers une pratique éthique et la sécurité des patients.

