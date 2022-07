L'entreprise chypriote Embria quitte l'entreprise finlandaise Duunitori avec un retour sur investissement multiplié par 70

HELSINKI et LIMASSOL, Chypre, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Après sept ans d'étroite coopération, Embria , l'un des plus anciens startups studios d'Europe, quitte Duunitori , la plus grande plateforme de recherche d'emploi et de recrutement finlandaise, dans le cadre de l'accord mené par le fonds de capital-risque Intera Partners. Le rendement d'Embria a été multiplié par environ 70, ce qui en fait l'investissement le plus fructueux du startup studio à ce jour.

Conformément à l'accord, Intera devient propriétaire majoritaire de Duunitori et forme un partenariat étroit avec l'entreprise pour soutenir davantage sa croissance et son développement à l'échelle internationale.

Duunitori a été fondée en 2009 par deux amis, Thomas Grönholm et Martti Kuusanmäki. Embria a investi dans Duunitori en 2015, peu après la première rencontre des représentants des deux sociétés à Helsinki, à l'occasion de la conférence Slush. Embria était le plus gros actionnaire externe de Duunitori et le dernier jusqu'au présent accord.

En 2021, Duunitori est officiellement devenu le plus grand site d'offres d'emploi et prestataire de services de recrutement de Finlande. L'entreprise a connu une croissance substantielle au cours des dernières années et a élargi ses activités à la Suède sous le nom de Jobbland. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires de Duunitori a connu une augmentation annuelle moyenne de 70 %, avec un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2021.

« Notre vaste expérience dans la création de startups de A à Z nous aide à reconnaître le potentiel des entreprises en phase de démarrage, car nous les voyons avec des yeux d'entrepreneurs et pas seulement des yeux d'investisseurs. Ce fut un plaisir pour nous de travailler et d'échanger notre expertise avec l'équipe extrêmement professionnelle et motivée de Duunitori toutes ces années, et je suis heureux qu'Embria ait contribué à cet immense succès », a déclaré Pavel Yakovlev, cofondateur et co-PDG d'Embria.

