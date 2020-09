L'entreprise espagnole pionnière de l'agriculture aidant à protéger la biodiversité, Iberhanse, lance un manifeste pour contribuer à l'inversion des effets de l'agriculture traditionnelle

Le 9 septembre, Journée mondiale de l'agriculture

– Un modèle de production agricole révolutionnaire qui garantit des pratiques durables, suscite la restauration de la flore et de la faune dans les zones cultivées et allie la production agroalimentaire avec la protection de la biodiversité.

– Grâce à ces techniques, 67 exploitations agricoles participantes ont réduit leur consommation d'eau de 25 %, leur consommation d'énergie de 20 % et le nombre de traitements phytosanitaires appliqués de 70 %, minimisant ainsi leur charge en substances toxiques.

– Plus de 75 espèces animales réapparues, 3 millions de mètres cubes d'eau réutilisés dans des écosystèmes naturels, 30 000 mètres de bordures et de rives récupérées et 14 000 mètres de corridor végétal créés.

SEVILLA, Espagne, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise de Séville Iberhanse-NaturGreen (en anglais) lance une agriculture aidant à protéger la biodiversité. Cette pratique agricole est déjà mise en place dans 1 200 hectares d'exploitations agricoles. Il s'agit d'un modèle de production agricole révolutionnaire qui garantit des pratiques naturelles et durables pour l'environnement, œuvre à la restauration de la flore et de la faune dans les zones de culture et allie la production agroalimentaire avec la protection de la biodiversité.

Grâce aux techniques utilisées par Iberhanse-NaturGreen, 67 exploitations agricoles participant au projet ont réduit leur consommation d'eau de 25 %, leur consommation d'énergie de 20 % et le nombre de traitements phytosanitaires appliqués de 70 %, minimisant ainsi leur charge en substances toxiques. Par ailleurs, plus de 75 espèces animales ont réapparues, 3 millions de mètres cubes d'eau ont été réutilisés dans des écosystèmes naturels, plus de 30 000 mètres de bordures et de rives ont été récupérés et plus de 14 000 mètres de corridor végétal ont été créés.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'agriculture, Iberhanse-Naturgreen lance son Manifeste de l'agriculture aidant à protéger la biodiversité pour contribuer à la lutte contre les effets de l'activité agricole traditionnelle, qui demeure l'une des premières causes de la disparition des espèces. L'Indice Planète vivante a enregistré un déclin global de 60 % de l'effectif des populations d'espèces entre 1970 et 2014. En outre, plus de 25 % des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction à l'échelle mondiale.

Luis Bolaños, le PDG d'Iberhanse-NaturGreen, a déclaré : « L'agriculture ne peut demeurer la première cause de la disparition de la biodiversité mondiale. L'agriculture aidant à protéger la biodiversité permet de générer des produits plus sains et œuvre à la restauration et à la sauvegarde de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Nous avons amorcé la grande révolution du XXIe siècle et avec elle nous voulons transformer nos plantations en forêts du futur. »

