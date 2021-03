L'entreprise innovante Horizons Humains : une référence pour la fabrication de véhicules intelligents

L'assemblage du HiPhi X dans la nouvelle usine intelligente sera soutenu par un certain nombre d'outils technologiques sophistiqués. Des centaines d'appareils de l'Internet des objets (IoT) connectés par la 5G et organisés par un puissant logiciel de cloud computing de gestion des opérations de fabrication (MOM), « Digital Twin », garantiront que l'ensemble de l'opération est géré de manière efficace et autonome. Pour les exploitants d'usine, l'utilisation de solution de planification avancée (APO) sur SAP HANA en tant que progiciel de gestion intégré (ERP) permettra de planifier rapidement la production des commandes. À l'heure actuelle, dans le monde entier, seuls Daimler et Volvo utilisent ce système ERP de pointe qui permet d'augmenter considérablement la vitesse de traitement des commandes personnalisées.

Concernant la nouvelle usine, le fondateur et PDG de Human Horizons, M. Ding Lei, a déclaré : « Tout comme les gens, les objets sont aussi les produits de leur environnement. Si nous voulons construire la voiture à énergie nouvelle la plus sophistiquée au monde, nous devons utiliser les technologies de fabrication les plus sophistiquées du monde. Si nous voulons construire une nouvelle génération de véhicules autonomes, nous devons utiliser la toute dernière génération de machines de production autonome. Si nous voulons créer une voiture ultra-efficace et personnalisée, nous devons être ultra-efficaces et flexibles dans notre processus de fabrication. »

La conception architecturale de l'usine elle-même semble ultra-moderne, comme si elle sortait d'un monde de science-fiction. L'espace a été calqué sur l'esprit de la marque Human Horizons, à savoir « explorer, être libre et créer ». Dans l'atelier de carrosserie, le montage est entièrement automatisé par 130 robots KUKA interconnectés C4 qui produisent une carrosserie de qualité supérieure. La peinture et le revêtement de chaque véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont également 100 % automatisés grâce à la dernière génération de robots de pulvérisation automatique du groupe allemand Dürr, qui appliquent 8 couches de peinture résistante aux intempéries, produisant une finition quasi parfaite qui répond aux normes supérieures des véhicules de luxe.

Les batteries assemblées dans l'atelier de Human Horizons sont exceptionnellement sûres et ont obtenu un taux de réussite de 100 % aux contrôles qualité. L'entreprise utilise le principal logiciel de pilotage de la fabrication (MES) le plus performant de Chine pour l'assemblage des batteries et fait appel à l'analyse du big data pour le contrôle des erreurs, la traçabilité complète des informations du processus et l'assurance qualité. L'assemblage final du véhicule utilise un système over-the-air avec un grand nombre de véhicules de transport intelligents à 360 degrés de type Automated Guided Vehicles, une ligne de transport à suspension assistée et un logiciel de détection hors ligne Firmware Over-The-Air via la plateforme cloud compatible avec la 5G pour identifier et notifier tout défaut potentiel.

Une fois la production terminée, la technologie de collaboration de véhicule à véhicule (V2X) de Human Horizons permet au HiPhi X de quitter la chaîne de montage en toute sécurité, de se rendre dans la zone de livraison désignée et de se garer en toute sécurité grâce à la fonctionnalité intégrée de niveau 4 du service de voiturier automatisé (AVP). Il s'agit de la dernière étape d'un processus de fabrication presque entièrement automatisé, soutenu par un système de contrôle de qualité de classe mondiale, qui garantit la production sûre et cohérente du premier super SUV évolutif au monde, le HiPhi X.

Limiter l'impact environnemental et pratiquer la durabilité est l'un des principes de fonctionnement clés de Human Horizons. Au lieu de construire une nouvelle usine à partir de rien, la société a cherché à coopérer avec DYK et à réaménager son usine d'assemblage existante. L'aménagement des installations préexistantes a permis d'économiser du temps, des coûts et des ressources physiques, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'entreprise et permettant aux clients potentiels de mettre la main sur leur nouveau HiPhi X plus rapidement.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et enrichie par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui s'ajoutent au caractère durable des VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. De plus, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective, comprenant, mais non limité aux : Stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à garantir des réservations de commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales dans le monde et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout ce qui précède. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

