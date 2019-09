L'entreprise islandaise deCODE accepte de séquencer la moitié des personnes référencées dans UK Biobank

Le séquençage complet du génome des participants à UK Biobank sera effectué par deCODE genetics en collaboration avec le Wellcome Sanger Institute au Royaume-Uni et devrait être terminé à l'été 2021. Ce projet va considérablement augmenter la valeur des ressources de données exceptionnellement précieuses d'UK Biobank et deviendra une ressource révolutionnaire accessible à la communauté scientifique mondiale et qui permettra de comprendre, diagnostiquer, traiter et prévenir des maladies qui bouleversent la vie comme le cancer et la démence.

L'ampleur du programme de séquençage s'accompagne de défis uniques, en particulier dans la manière de générer, stocker et analyser de grandes quantités de données. deCODE a construit une capacité de séquençage et d'analyse nécessaire pour réaliser ce projet exigeant. La quantité totale de données génétiques générées équivaut pratiquement à 5 000 milliards de pages de texte et sera liée aux données cliniques et de style de vie détaillées pour chaque participant dans le programme d'UK Biobank.

« deCODE fait passer la recherche en génétique humaine à un autre niveau, en appliquant les méthodes que nous avons lancées en Islande pour mener une recherche mondiale sur les gènes des maladies », a déclaré Kari Stefansson, PDG deCODE genetics, une filiale entièrement détenue par Amgen. « Dans la mesure où les programmes de développement de médicaments soutenus par la génétique ont deux fois plus de chances de réussir, nos capacités de séquençage seront essentielles au consortium et à la communauté scientifique dans son ensemble pour identifier et valider des cibles thérapeutiques prometteuses visant à traiter certaines des maladies les plus délicates. »

Basé à Reykjavik, en Islande, deCODE est un leader mondial de la génétique humaine. Grâce à son expertise unique et à ses ressources démographiques, deCODE a découvert des facteurs de risques génétiques liés à des dizaines de maladies courantes. L'un des buts de la compréhension de la génétique des maladies est d'utiliser ces informations pour créer de nouveaux moyens de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies. deCODE est une filiale entièrement détenue par Amgen (NASDAQ : AMGN).

