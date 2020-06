L'entreprise italienne Soft Strategy et ShadowDragon s'associent pour fournir une formation aux enquêtes et des capacités d'investigation sophistiquées.

Les entreprises publiques et privées ont besoin d'une formation pour enquêter sur les menaces sophistiquées qui pèsent sur les entreprises et les collectivités. Soft Strategy est devenue l'une des premières entreprises en Europe à s'imposer comme formateur et revendeur autorisé, qui apporte des capacités et des formations dans toute l'Europe et en Italie.

ShadowDragon est un leader reconnu dans l'acquisition de contenus sur mesure, y compris les logiciels en code source ouvert, les médias sociaux et l'Internet clandestin / web caché pour soutenir les outils de renseignements sur les médias sociaux (OSINT / SOCMINT) et les activités d'analyse et de collecte de protocoles propriétaires, ainsi que pour former des organisations gouvernementales, militaires et commerciales aux enquêtes complexes.

Cette relation permet d'étendre la formation aux investigations à toutes les catégories de clients qui enquêtent sur des menaces sophistiquées et les analysent. Par ailleurs, Soft Strategy sera autorisée à vendre sous licence les outils ShadowDragon servant à identifier, surveiller, cartographier et contrer les menaces qui pèsent sur les clients en Europe et en Italie.

« La capacité à offrir les meilleurs outils d'investigation et de formation au monde dans notre région aidera à lutter contre la criminalité et fournira des informations précieuses pour une analyse approfondie des problèmes difficiles à résoudre. Cet ajout permet d'étoffer l'éventail des capacités de nos clients », déclare Francesco Faenzi, directeur de l'activité Digital Trust chez Soft Strategy.

« Nous sommes heureux d'avoir le privilège de former les formateurs pour contribuer au plus grand succès de Soft Strategy et de leurs clients. Ce partenariat permet également de transférer les capacités à un moment où les voyages sont remis en question. Il nous fallait être capables de travailler sur les problèmes auxquels le monde fait face et ce partenariat apporte les solutions sur de nombreux points, tout en offrant la capacité nécessaire dans un monde en constante évolution », déclare Daniel Clemens, PDG de ShadowDragon.

À propos de Soft Strategy

Soft Strategy est une entreprise 100 % italienne, spécialisée dans les services professionnels aux moyennes et grandes entreprises.

Elle a été créée en 2006 par des associés expérimentés, venant de grands cabinets de conseil en gestion, qui se sont engagés dans un projet ambitieux.

Au fil du temps, nous avons intégré notre offre de conseil avec des solutions TIC verticales qui visent la transformation et l'innovation numériques.

Récemment, Soft Strategy a créé une nouvelle branche d'activité, Digital Trust, axée sur la cybersécurité, la fraude et la criminalité, et Newco Financial Advisory pour compléter son portefeuille d'offres avec des services destinés aux directeurs financiers.

Les activités de Soft Strategy permettent aux clients d'adopter des solutions innovantes qui améliorent les affaires, tout en partageant un ensemble commun de valeurs fondamentales telles que l'intégrité, une implication indéfectible, l'attention portée au marché, le travail d'équipe et l'engagement mutuel. Nous répondons avec succès aux besoins des secteurs suivants : télécommunications et médias, énergie et services publics, transports, secteur public et finances.

À propos de ShadowDragon

ShadowDragon développe des solutions de cybersécurité qui simplifient la collecte de données complexes, l'analyse et la surveillance des menaces. ShadowDragon construit des outils servant à enrichir les enquêtes, s'intègre avec des partenaires équipementiers (OEM) et offre des formations en matière de renseignement d'origine sources ouvertes, d'enquêtes à long terme pour les gouvernements et les entreprises commerciales. ShadowDragon est spécialisée dans les services de collecte sur des créneaux spécifiques depuis plus de dix ans, ce qui lui permet de réussir les enquêtes et les attributions les plus complexes.

ShadowDragon était basée à Cheyenne, dans le Wyoming. ShadowDragon a également ouvert des installations de recherche et développement à Austin, Texas ; Birmingham, Alabama, ainsi que des bureaux à Copenhague, au Danemark.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334209/ShadowDragon_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193963/Soft_Strategy_Logo.jpg

Related Links

http://shadowdragon.io



SOURCE ShadowDragon