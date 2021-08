L'entreprise publique de blockchain VeChain lance un programme de subvention d'un million de dollars américains

SINGAPOUR, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- En tant que première entreprise publique de blockchain dans le monde, VeChain a toujours eu pour mission de stimuler l'innovation, les révolutions et la numérisation grâce à l'application de la technologie blockchain à grande échelle. Grâce à ses nombreuses années de développement commercial, VeChain a réussi à identifier les besoins critiques des entreprises et des organisations et a mis en place des programmes d'accélération et de subvention pour soutenir notre écosystème blockchain et d'applications décentralisées.

À l'avant-garde de l'adoption massive de la blockchain, l'équipe de recherche de VeChain a eu l'idée du prochain grand changement pour l'industrie : l'écosystème Enterprise NFT (eNFT ou « Enterprise nonfungible token »). En tant qu'acteur clé du monde des affaires, les entreprises seront le principal moteur de l'adoption massive des technologies NFT et, à ce titre, la meilleure façon de faciliter cette adoption est de développer et de soutenir un écosystème eNFT dynamique à l'aide de la plateforme VeChainThor.

Pour atteindre cet objectif, VeChain s'est engagé à verser 1 million de dollars américains pour financer un tout nouveau programme de subventions VeChain. En demandant cette subvention, non seulement vous bénéficierez d'une avance en termes de ressources pour lancer un projet ou une entreprise, mais votre travail sur les applications décentralisées, les NFT et la finance décentralisée sur VeChainThor contribuera également au développement de l'écosystème eNFT.

Pourquoi s'appuyer sur la blockchain publique VeChainThor ?

VeChainThor offre aux développeurs sécurité, évolutivité et, surtout, accessibilité. Grâce au modèle unique à double jeton (VET+VTHO), qui détache la volatilité du VET et le coût d'utilisation de la blockchain (VTHO), les applications décentralisées fonctionnant sur VeChainThor ont la garantie de frais stables et prévisibles. Le prix de base de l'énergie sur VeChainThor profite à tous les développeurs et utilisateurs du réseau grâce à de faibles coûts de transaction. En exploitant les fonctions de délégation des frais et de transaction multitâche de la blockchain VeChainThor, les applications décentralisées peuvent offrir une expérience utilisateur bien plus proche des applications web classiques.

En tant que propriétaire d'entreprise et développeur, vous pouvez utiliser la délégation de frais pour éliminer les frais d'énergie pour vos utilisateurs dans un jeu ou une application de finance décentralisée, vous démarquant ainsi largement de vos concurrents. Vos idées commerciales ne seront plus limitées par les contraintes techniques des autres grandes plateformes de blockchain.

Commencez votre voyage à travers l'écosystème VeChain, leader dans le domaine des affaires

Afin de garantir un succès à long terme, l'ensemble du processus de demande du nouveau système de subventions a été mis en place pour maximiser la transparence en suivant toutes les demandes et les processus pertinents sur un dépôt GitHub public, qui est le premier de ce type dans le monde. Le public pourra suivre les candidats et les changements en temps réel.

Les développeurs peuvent naviguer parmi les sujets de leur choix, y compris, mais sans s'y limiter, les places de marché NFT, les jeux/applications NFT, les solutions NFT d'entreprise, les applications de finance décentralisée, les ponts de jetons, les outils cross-chain, les projets de recherche et autres projets qui apporteront de la valeur à l'écosystème (outils de développement et bibliothèques, etc.).

Notre nouveau programme de subventions diffère des programmes précédents, avec plusieurs points clés qui sont attractifs pour les développeurs et les porteurs de projets :

Égalité et transparence : Chaque demande peut être financée jusqu'à 30 000 dollars . Toutes les demandes seront suivies sur GitHub. Le processus d'évaluation est facilement accessible et visible pour tous les membres de la communauté.

Vision à long terme : Nous pensons que la bonne approche pour construire un projet est celle qui peut évoluer dans le temps et qui est construite avec une intention et un pouvoir durable.

Chaque demande fera l'objet d'un processus d'évaluation en deux étapes :

Étape 1 – Une candidature sera vérifiée par des évaluateurs spécialisés pour voir si elle comprend tous les renseignements nécessaires. Les candidats peuvent utiliser le modèle de demande fourni pour préparer leur demande.

Étape 2 — Après avoir passé l'étape 1, la demande sera examinée et approuvée par le Comité des subventions. Si elle est approuvée, elle sera financée selon les étapes définies.

Actuellement, 3 projets ont passé la première phase et ont commencé à montrer plus de potentiel. VeChain a l'intention d'ouvrir davantage d'opportunités à d'autres développeurs.

Postulez ici

À propos de VeChain Foundation

Lancée en 2015, la fondation VeChain a travaillé sans relâche pour construire des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme de blockchain publique de sa catégorie, utilisant le consensus de la preuve d'autorité, et présentant des caractéristiques techniques, une structure de gouvernance et un modèle économique avancé. Grâce au développement d'une série d'outils innovants tels que la transaction multitâche, la délégation de frais, et VeChain ToolChain™, VeChain a pu réduire considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

VeChainThor a déjà été appliqué à un large éventail de cas d'utilisation, en aidant les opérations quotidiennes des sociétés, et en créant de la valeur et des efficiences nouvelles. Aux côtés de ses partenaires stratégiques clés, PwC et DNV, VeChain a collaboré avec des entreprises de premier plan, dont Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Pour plus d'information, y compris les outils/documents pour les développeurs et les subventions de la fondation, veuillez consulter le site www.vechain.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

SOURCE VeChain