L'entreprise UL lance de nouvelles marques

Trois organisations distinctes marquent un moment important pour poursuivre 128 ans d'histoire de leadership en sciences de la sécurité

NORTHBROOK, Ill., 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'entreprise UL a révélé les nouvelles marques de ses trois organisations : UL Research Institutes, UL Standards & Engagement et UL Solutions. Les marques reflètent et clarifient le rôle unique que chaque organisation joue en œuvrant pour un monde plus sûr.

« Notre expertise dans les sciences de la sécurité a permis de faire progresser l'expérience humaine, y compris la sécurité au travail et à la maison, depuis plus de 128 ans », a déclaré James Shannon, président du conseil d'administration de UL Research Institutes et UL Solutions. « Même si les marques signifient une nouvelle ère pour chacune de nos organisations, nous partageons une histoire et les noms UL et Underwriters Laboratories sont synonymes de leadership en sciences de la sécurité. Nos marques peuvent évoluer, mais notre engagement à œuvrer pour un monde plus sûr est constant. »

L'entreprise UL affronte de front les défis de la sécurité, transformant les questions et les hypothèses en découvertes, et innovant pour garantir l'application des connaissances scientifiques. La capacité des trois organisations à créer le changement est amplifiée par un réseau distinctif de chercheurs, d'ingénieurs, de technologues, de régulateurs gouvernementaux, d'experts techniques et de chefs d'entreprise pour faire progresser la science de la sécurité.

Chacune des trois organisations (deux organisations à but non lucratif et l'entreprise commerciale) joue un rôle distinct pour aider à faire progresser la science de la sécurité :

La marque UL Research Institutes se concentre sur des recherches indépendantes rigoureuses sur les risques actuels et émergents en matière de sécurité humaine. À mesure que les menaces évoluent et que leurs conséquences deviennent plus graves, UL Research Institutes fait des découvertes scientifiques pour faire progresser la sécurité publique ; en mobilisant des ressources pour rechercher et évaluer les risques émergents pour la sécurité humaine dans des domaines tels que les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle.

La marque UL Standards & Engagement illustre son rôle de longue date en tant que facilitateur essentiel des partenariats public-privé liés aux normes dans le monde entier. UL Standards & Engagement traduit les données et les recherches scientifiques sur la sécurité en normes rigoureuses et applicables, et mène des campagnes de promotion de la sécurité visant à améliorer la sécurité publique.

La marque UL Solutions représente son engagement à établir des partenariats avec les clients et les parties prenantes du monde entier pour aider à résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité et de durabilité. Leader mondial des sciences de la sécurité, UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients.

Bien que les logos des organisations aient été mis à jour pour refléter les nouvelles marques, les marques de certification UL existantes, qui signalent des performances de haute qualité et une certification de sûreté, de sécurité et de durabilité par une tierce partie indépendante, resteront inchangées.

À propos d'UL Research Institutes

UL Research Institutes est un organisme de recherche à but non lucratif qui se consacre à l'avancement de la mission de sécurité publique d'Underwriters Laboratories par le biais de découvertes et d'applications scientifiques. Avec des experts de premier plan, nous sommes le premier organisme de recherche en sciences de la sécurité au monde. Nous menons des recherches indépendantes rigoureuses, analysons les données de sécurité et explorons les limites de la technologie pour être les premiers à découvrir les risques émergents pour la sécurité humaine et à agir en conséquence.

À propos d'UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement est un organisme à but non lucratif d'élaboration de normes et de défense des intérêts qui traduit les données des sciences de la sécurité en normes de sécurité pratiques et orientées vers l'action. Nous réunissons des experts du monde entier et servons de ressource essentielle pour les régulateurs et les décideurs politiques. Dans le cadre de nos activités de sensibilisation du public, nous partageons nos connaissances, faisons progresser les partenariats en ce qui concerne la politique de sécurité liée aux normes et plaidons en faveur de normes et de réglementations qui entraînent des changements positifs pour ce qui est de la sécurité.

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

