L'équipe d'évaluation des produits de XCMG termine sa première ronde d'examen des produits

Les évaluateurs de produits possèdent une vaste expertise dans l'exploitation de diverses machines de construction. Avec plus de 10 ans d'expérience en moyenne, ils peuvent proposer un éclairage unique pour améliorer les produits et services en fonction des besoins des clients et offrir des conseils professionnels aux futurs acheteurs.

En août, 10 évaluateurs de produits ayant de l'expertise dans l'utilisation d'équipements pour des opérations spéciales et dangereuses se sont réunis à Fuzhou, dans la province du Fujian, pour tester les nouveaux modèles de grues de XCMG, QY25K5C_I et QY40KC_I. Les nouveaux modèles comportent maintenant des estacades plus longues et une structure optimisée qui ont considérablement amélioré la sécurité, la stabilité, la fiabilité et le rendement global. L'examen s'est déroulé dans un vent fort et les agents ont salué la stabilité de la flèche.

« Nous espérons que nos clients fidèles pourront nous faire part directement de commentaires ciblés. Nous cherchons à travailler avec nos partenaires qui utilisent constamment nos produits et à les améliorer en fonction de leur avis », a commenté Sun Jianzhong, vice-président de XCMG et directeur général de la division de machinerie de levage de XCMG .

En 2020, XCMG prend activement en considération les commentaires des utilisateurs et se tourne davantage vers les clients lors de la mise à niveau des modèles classiques de machines de levage, dans le cadre de l'exploration d'un modèle commercial plus axé sur la demande, alors que les clients se professionnalisent.

Wang Min, le président-directeur général de XCMG, a récemment fait remarquer, lors de la Conférence officielle des responsables qualité en Chine de 2020 sur les pratiques et résultats de XCMG relatifs à la gestion globale de la qualité, que « le renforcement du leadership, la culture de la qualité, les systèmes de pointe de gestion de la qualité et l'innovation technologique demeurent essentiels à [la] stratégie [de l'entreprise] en matière de la qualité. »

À propos de XCMG

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde, en activité depuis 77 ans. L'entreprise est le quatrième plus important fabricant de machinerie lourde à l'échelle mondiale. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du monde.

Pour en savoir plus, visitez le site www.xcmg.com ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1273397/XCMG_Product_Review_Machinery.jpg

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG