L'équipe de la quatrième tournée du projet international « Follow Up Siberia! » s'est déroulée dans l'Altaï

La quatrième tournée du projet interculturel international « Follow Up Siberia! » s'est déroulée à Belokurikha, dans la région russe de l'Altaï, du 13 au 17 décembre 2018. Sept blogueurs de six pays ont visité ce territoire à l'initiative de Nornickel, une société spécialisée dans l'industrie minière et métallurgique, et Partenaire général de la 29e Universiade d'hiver 2019 à Krasnoïarsk.

Le programme « Follow Up Siberia! » repose sur un concours mondial « Part of Siberia in my area » (Une partie de la Sibérie près de chez moi), visant à trouver des ressemblances entre le lieu de résidence des participants et la Sibérie. Plus de 900 personnes du monde entier ont participé au concours de la quatrième tournée. Les blogueurs ont remporté un voyage dans l'Altaï, où ils ont pu se forger leur propre opinion de la région.

Les gagnants sont :

- Frank Coronado, blogueur (Mexique)

- Stefanos Addimando, étudiant (Grèce)

- Stefano Ferro, photographe (Australie)

- Gemma Baker, blogueuse sur Instagram (Angleterre)

- Jörg Nicht, photographe (Allemagne)

- Natalie Deduk, journaliste, et Robson Cadore, photographe (Brésil)

La tournée du projet avait pour objectif de présenter la Sibérie moderne et authentique aux participants étrangers. L'équipe a visité les sites naturels de l'Altaï, participé à un cours magistral sur les instruments de musique ethnique et visité un bain russe (banya). Les participants internationaux ont dévalé des pentes en ski et en snowboard et exploré les alentours en motoneige. Ils ont rencontré des habitants locaux pour apprendre à connaître la région en profondeur.

Les participants ont partagé leur perception de la Sibérie sur les comptes officiels du projet sur les réseaux sociaux et sur les comptes des membres de la tournée. C'est ainsi qu'ils sont devenus des ambassadeurs de la région Sibérie.

Références :

Nornickel est une société diversifiée, spécialisée dans l'industrie minière et métallurgique, premier producteur mondial de nickel et palladium raffinés, et producteur important de platine, cobalt, cuivre et rhodium. Elle est le Partenaire général de la 29e Universiade d'hiver 2019 à Krasnoïarsk, ainsi qu'un partenaire de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU), du Comité olympique russe et de l'Équipe olympique russe, de l'Équipe de Russie de football et de la Fédération de Russie de football, de l'Association de football de Russie, de la Fédération russe de curling et de la Coupe de l'Arctique de curling WCT à Dudinka, entre autres.

L'Universiade est une compétition sportive internationale réunissant des étudiants de 17 à 25 ans sous l'égide de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU).

« Follow Up Siberia! » est un projet interculturel numérique axé sur un concours en ligne international qui a débuté un an avant l'Universiade d'hiver 2019 et qui durera jusqu'à sa clôture en mars 2019. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site followupsiberia.com.

