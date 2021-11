L'équipe de Sagetech Avionics et Ciconia LTD obtient une subvention de la Fondation BIRD pour la sécurité nationale pour un système d'évitement des collisions

WHITE SALMON, Washington et NESS-ZIONA, Israël, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Sagetech Avionics Inc., une société américaine de technologie aérospatiale fournissant des solutions de pointe en matière de connaissance de la situation pour les systèmes aériens avec ou sans équipage, et Ciconia LTD, une société israélienne spécialisée dans les systèmes d'évitement des collisions pour les plates-formes aériennes, ont annoncé conjointement que le programme de recherche et développement industriel binational (BIRD) Israël-États-Unis sur la sécurité intérieure (HLS) a accordé une subvention d'un million de dollars à l'équipe Sagetech-Ciconia pour financer le développement d'un système de gestion des conflits en vol et d'évitement des collisions pour les premiers secours et autres plates-formes aériennes.

« Sagetech est ravi d'avoir été choisi pour cette subvention de la Fondation BIRD. Nous avons travaillé avec Ciconia sur un système d'évitement des collisions dans les espaces aériens encombrés, et ce programme s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre collaboration prévue. Ensemble, nous développerons un système unique de gestion des conflits en vol qui associe nos deux technologies actuelles afin de créer une solution pour l'intégration sûre des véhicules aériens avec ou sans équipage dans un espace aérien très dense. Cette subvention permettra d'accélérer le développement d'une technologie essentielle et de faire progresser un partenariat international puissant », a fait remarquer Tom Furey, PDG de Sagetech Avionics.

Ciconia développe des innovations qui permettent un vol sûr pour toutes les plates-formes volantes, en s'appuyant sur la profonde expérience des fondateurs en matière de vol militaire et commercial pour créer des méthodes intuitives de priorisation et de gestion des conflits. « Il existe une opportunité importante pour les organisations de premiers secours d'utiliser des véhicules avec ou sans équipage pour améliorer la sécurité des vols, le temps de réponse et l'efficacité. Notre partenariat avec Sagetech nous permettra de développer et de commercialiser conjointement un moyen beaucoup plus efficace d'utiliser tous les moyens aériens dans les situations critiques », a expliqué Moshe Cohen, PDG de Ciconia.

Cette année, le programme BIRD HLS met l'accent sur les solutions de pointe en matière de sécurité aérienne et de systèmes de communication d'urgence afin d'améliorer les capacités des premiers secours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.dhs.gov/science-and-technology/bird-hls

À propos de Sagetech Avionics

Sagetech Avionics est une société de technologie aérospatiale qui assure la sécurité des vols avec ou sans équipage grâce à des solutions certifiées de connaissance de la situation. Actuellement utilisées par les militaires et les civils sur la plupart des drones de petite et moyenne taille, les solutions Sagetech ont fait leurs preuves et offrent des décennies d'expérience en matière de programmes, de certifications et des millions d'heures de vol pour offrir une valeur maximale tout au long de la vie d'une plate-forme sans pilote. Pour en savoir plus, www.sagetech.com.

