L'équipe de tennis junior du Kazakhstan atteint les demi-finales lors de sa première apparition au championnat du monde

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- L'équipe de tennis junior du Kazakhstan a atteint les demi-finales des finales du Championnat du monde de tennis junior U14 lors de sa première apparition au tournoi. L'équipe de trois personnes, composée de Zangar Nurlanuly, Daniel Tazabekov et Damir Zhalgasbai, a réalisé une performance exceptionnelle en battant plusieurs des meilleures équipes du monde, notamment l'Italie, l'Argentine et la Slovénie sur leur chemin vers le carré final.

Bulat Utemuratov with the Kazakhstan Junior Tennis Team

Bulat Utemuratov, président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a commenté la performance de l'équipe junior du Kazakhstan :

« Je suis ravi que l'équipe se soit révélée être de vrais combattants, faisant preuve d'un excellent esprit d'équipe sur la route de cet exploit historique. Nos adversaires ont été très forts tout au long du tournoi, et chaque match a exigé une concentration et un engagement total.

Atteindre les demi-finales démontre les progrès réalisés par le tennis au Kazakhstan, puisque nos jeunes joueurs partagent déjà une scène avec les meilleurs du tennis mondial. Je félicite une fois de plus toute l'équipe et souhaite à nos joueurs beaucoup de succès dans leurs futurs matchs. »

Timur Akkaziev, responsable de l'équipe junior du Kazakhstan, s'est joint au soutien de Bulat Utemuratov : « L'équipe a un programme chargé devant elle. Zangar Nurlanuly jouera au tournoi Tennis Europe des moins de 14 ans à Barcelone en août, tandis que Daniel Tazabekov et Damir Zhalgasbai joueront au Tennis Europe à Berlin et en Slovénie également ce mois-ci. Nous envisageons de participer à une série de tournois aux États-Unis en décembre. Ces événements permettront à nos joueurs d'acquérir de l'expérience et de renforcer leurs compétences en vue de leur participation au championnat du monde l'année prochaine, où nous espérons qu'ils obtiendront des résultats encore meilleurs. »

Au cours des dernières années, la Fédération de tennis du Kazakhstan s'est fortement concentrée sur la formation de talents juniors qui pourraient permettre au pays de passer au niveau supérieur sur la scène internationale du tennis à l'avenir. La Fédération a construit 38 centres de tennis et 364 courts dans 17 régions du pays avec la stratégie de continuer à investir dans la nouvelle génération de joueurs.

La Fédération, qui marque les 30 ans de sa création en 2022, a également promu les premières leçons de tennis pour les enfants de 5 à 7 ans et gère un projet de Tennis pour les moins de 10 ans, où les enfants participent à des tournois divisés en 3 niveaux de difficulté. La Fédération suit ensuite les meilleurs joueurs en restant en contact avec leurs entraîneurs et en les aidant à développer davantage leurs compétences.

