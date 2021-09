L'équipe De Tomaso accueille Carmen Jorda

Chers amis,

Lorsque notre renaissance a commencé, nous avons promis de raconter l'histoire inédite de De Tomaso. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager l'histoire des débuts de notre héritage. Notre histoire est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une grande romance entre Alejandro de Tomaso et son âme sœur et associée, Isabelle.

Afin de lui rendre hommage, nous avons non seulement donné son nom à notre nouveau prototype d'homologation P72, mais nous avons également créé un court-métrage intitulé « Meet Isabelle ».

Tout au long de sa vie, Isabelle a défié les attentes de ses amis, de sa famille et de ses ennemis, en traçant sa propre voie et en poursuivant sa passion pour la course automobile. Elle a couru avec des hommes, en Amérique et finalement en Europe, où elle a rencontré, épousé et couru avec Alejandro.

Notre P72 ne se contente pas d'incarner l'esprit de l'Italie, de l'Argentine et de l'Amérique, mais rend également hommage à son esprit et reconnaît son rôle dans notre histoire.

Voici « Isabelle »

Carmen Jorda se joint officiellement à De Tomaso

Nous sommes heureux d'annoncer que Carmen Jorda a officiellement rejoint la famille De Tomaso en tant que pilote de développement d'usine et pilote de course de la Scuderia De Tomaso.

Isabelle, à la fois pilote de course et femme d'affaires puissante, était une pionnière pour son époque, et son esprit vit maintenant à travers Carmen, car toutes deux partagent un esprit et une histoire similaires et uniques. Une histoire qui consiste à défier les attentes, les critiques et à forger sa propre voie pour briser le statu quo. Pour faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Un mouvement, un voyage, la renaissance d'une marque historique et l'occasion de marquer l'histoire de l'automobile.

Carmen, la fille de l'ancien coureur José Miguel Jorda, a déjà commencé à tester nos véhicules de développement P72 sur route et sur piste. Passionnée d'automobile depuis toujours, Carmen a participé au championnat européen de Formule 3 (avec trois podiums), au championnat américain Indy Lights et à la Série GP3. Elle est l'une des rares femmes à avoir occupé un poste de pilote officiel dans une équipe de Formule 1.

« Dès le départ, l'énergie de Carmen s'est parfaitement alignée sur celle de notre équipe et ses compétences uniques se sont avérées complémentaires à nos programmes de développement. Lorsque nous avons décidé de rendre hommage à Isabelle et de communiquer son histoire inédite, il n'y avait sans aucun doute aucune autre personne qui incarnait les traits de caractère, l'esprit et les talents d'Isabelle que Carmen. Nous sommes fiers de l'accueillir au sein de notre famille grandissante et son rôle continuera de s'étendre dans les années à venir. » - Ryan Berris, PDG/Directeur général du marketing chez De Tomaso Automobili

« Je suis incroyablement reconnaissante de rejoindre la famille De Tomaso ; cela ressemble à un rêve. La marque De Tomaso a une histoire si riche et je suis vraiment honorée de poursuivre l'esprit inspirant d'Isabelle. Notre passion commune et notre vision authentique ont créé une occasion unique de redonner un certain romantisme à l'automobile, tant sur la route que sur la piste. Un grand voyage nous attend, alors que nous continuons à écrire les prochains chapitres de l'histoire de De Tomaso et de l'automobile. » - Carmen Jorda, pilote de développement et de course d'usine chez De Tomaso Automobili

