L'équipe InstaForex Loprais fait ses débuts dans le jeu Dakar 2022

LIMASSOL, Chypre, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Bigmoon Entertainment Studio a publié une nouvelle version du simulateur de course Dakar. Le légendaire Ales Loprais et son navigateur conduisant le camion Tatra font leur apparition dans le jeu de course de rallye de 2022.

Le pilote de renom Ales Loprais est depuis 10 ans l'ambassadeur de la marque de la société internationale de fintech InstaForex. Il participe régulièrement au rallye raid annuel le plus difficile, le Dakar, ainsi qu'à la deuxième course internationale la plus importante, le Silk Way Rally.