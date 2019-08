L'ergothionéine, un puissant antioxydant, obtient le statut GRAS de la FDA

Cette décision donne une impulsion au marché de la lutte anti-âge

De nouvelles études révèlent que la consommation d'ergothionéine est liée à la réduction de troubles cognitifs légers

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Fournisseur et fabricant d'ingrédients basé en Californie du Sud, Blue California a annoncé que la FDA a répertorié ErgoActive® (Ergothionéine), ou (Ergo), comme étant une substance GRAS (généralement considérée comme sans danger). Cette décision permet aux fabricants du produit d'intégrer le puissant composé antioxydant dans une large gamme de produits de consommation commercialisables, parmi lesquels les cosmétiques, les produits de beauté, les aliments, les boissons et les applications nutraceutiques.

Blue California propose cet ingrédient exclusif, qui est le seul produit d'ergothionéine sur le marché obtenu par fermentation naturelle. « Le processus unique de fermentation de Blue California constitue la solution privilégiée de l'industrie, car toutes les alternatives sont synthétisées chimiquement », a déclaré Katie Ferren, vice-présidente des ventes et du marketing.

Les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du puissant Ergo aident à prévenir et combattre le stress oxydatif. L'acide aminé, naturel, est normalement fourni à l'organisme à partir de sources alimentaires telles que les champignons, où il est particulièrement abondant. De récentes études ont montré qu'il existe des corrélations entre les niveaux d'Ergo dans le corps, la consommation de champignons et la réduction de l'incidence des troubles cognitifs liés à l'âge.

« En obtenant le statut GRAS, ErgoActive® est une source commercialisable et précieuse sur le plan commercial », a déclaré Hadi Omrani, directeur des activités techniques et de réglementation.

Parmi trois publications pertinentes, la plus récente, provenant du Journal of Alzheimer's Disease du 12 mars 2019 était intitulée « The Association between Mushroom Consumption and Mild Cognitive Impairment » : A Community-Based Cross-Sectional Study. (Association entre la consommation de champignons et les troubles cognitifs légers : une étude transversale communautaire). »

L'étude a été menée à Singapour par un groupement de professionnels des sciences de la vie dans des facultés de médecine, des départements universitaires de biosciences et des hôpitaux. Elle a montré que des adultes de plus de 60 ans ayant consommé moins de champignons qu'un même groupe témoin du même âge qui ont consommé plus de champignons ont présenté un taux plus élevé de troubles cognitifs légers. Les données venaient soutenir une nouvelle hypothèse selon laquelle les composés bioactifs des champignons et d'Ergo en particulier pourraient retarder l'apparition de neurodégénérescence.

Dans une étude précédente réalisée en 2016, les auteurs ont observé une grande variation des taux plasmatiques d'Ergo entre les groupes et ont suggéré qu'une « carence en Ergo pourrait être un facteur de risque, prédisposant les individus à des maladies neurodégénératives. » La moyenne d'âge des participants était de 75 ans. Cette étude, publiée dans Biochemical and Biophysical Research Communications, avait pour titre « Les niveaux d'ergothionéine chez une population âgée qui diminuent avec l'âge et l'incidence du déclin cognitif : un facteur de risque de neurodégénérescence ? »

L'hypothèse selon laquelle l'Ergo pourrait jouer un rôle dans la réduction des troubles cognitifs légers a été confirmée à la fin de l'année dernière lorsque le docteur et biochimiste américain Bruce Ames a passé en revue les données indiquant qu'une réduction de l'apport en Ergo pourrait entraîner des dommages oxydatifs des protéines, des lipides et de l'ADN. Elle a été publiée dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Dans son article convaincant : « La prolongation d'un vieillissement en bonne santé : vitamines et protéines de longévité », Ames décrit l'Ergo et quelques autres composés diététiques comme étant des « Vitamines de longévité supposées. » Selon son hypothèse, une vie entière de consommation réduite en Ergo et autres vitamines, qui se doit sûrement à une surconsommation d'aliments transformés ou à une alimentation déficiente en aliments riches en Ergo, pourrait favoriser de nombreuses maladies liées au vieillissement. En revanche, un apport suffisant en Ergo peut contribuer à un vieillissement plus sain, particulièrement s'il s'accompagne d'habitudes alimentaires plus saines.

À propos de Blue California

Depuis plus de 20 ans, Blue California produit des ingrédients de qualité supérieure pour le marché international, grâce à l'innovation et à la fabrication de composés naturels et d'extraits botaniques de grande pureté, utilisés dans les produits alimentaires, les boissons, les cosmétiques, dans l'industrie des parfums et des arômes et des produits nutraceutiques. Veuillez consulter le site www.bluecal-ingredients.com.

Blue California sera présente au 2019 SupplySide West show, à Las Vegas ; sur le stand 3051.

