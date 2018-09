L'Estonia lancia una campagna mirata per attrarre specialisti IT provenienti dall'Italia

TALLINN, Estonia, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

L'Estonia, uno dei Paesi di maggior successo sul fronte tecnologico, ha lanciato una campagna di recruiting denominata Career Hunt in collaborazione con le principali aziende operanti nel campo dell'IT per reperire specialisti provenienti dall'Italia che desiderino presentare la propria candidatura per posizioni dirigenziali in società di fama internazionale quali Taxify, Twilio, Microsoft, Veriff e Swedbank.

Ai candidati selezionati verrà offerto un viaggio di cinque giorni in Estonia, durante il quale incontreranno i colossi dell'IT, visiteranno il Centro di eccellenza della NATO per la cyber defence cooperativa e il Robotex, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla robotica, oltre ad avere l'occasione di partecipare a un colloquio di lavoro che potrebbe dare una svolta decisiva alla loro carriera.

Career Hunt offre alle persone interessate a far carriera e a trasferirsi in Estonia l'opportunità di visitare il Paese senza dover pagare le spese di viaggio per esaminare le opzioni disponibili prima di decidere di ricollocarsi. Il programma consente loro di incontrare i datori di lavoro e scoprire ciò che Tallinn e l'Estonia possono offrire. I candidati avranno modo di visitare i colossi dell'IT del calibro di Taxify, ma anche il Centro di eccellenza della NATO per la cyber defence e il Robotex. Il programma comprende anche un'esperienza all'interno di una sauna.

Con soli 1,3 milioni di abitanti, in Estonia l'IT e il settore delle comunicazioni sono in netta crescita. Si prevede che entro il 2020 sul mercato mancheranno 37.000 specialisti IT, alcuni dei quali saranno reclutati in Italia.

I candidati prescelti:

vivranno un'esperienza esclusiva della durata di cinque giorni a Tallinn , spese di viaggio e soggiorno pagate;

, spese di viaggio e soggiorno pagate; usufruiranno dell'ingresso gratuito agli eventi tech locali, visiteranno il Centro di eccellenza della NATO per la cyber defence e incontreranno gli unicorni, quelle start-up innovative la cui valutazione ha raggiunto almeno il miliardo di dollari;

eccellenza della NATO per la cyber defence e incontreranno gli unicorni, quelle start-up innovative la cui valutazione ha raggiunto almeno il miliardo di dollari; incontreranno potenziali team e datori di lavoro;

si divertiranno (tra le diverse esperienze, un'autentica sauna nordica, birra artigianale e una visita al Robotex);

esploreranno le opportunità per vivere e lavorare in Estonia .

Data ultima per la presentazione delle candidature on-line: 23 settembre sul sito https://careerhunt.eu/.

Informazioni su Work in Estonia ed Enterprise Estonia (https://www.eas.ee/?lang=en) (https://www.workinestonia.com/about-us/)

Enterprise Estonia (EAS) promuove le attività economiche e le politiche regionali in Estonia; è una delle principali istituzioni in seno al sistema nazionale per il sostegno all'imprenditoria a offrire assistenza finanziaria, consulenza, opportunità di cooperazione e formazione per imprenditori, istituti di ricerca, il pubblico e i settori non-profit.

All'interno di EAS lavorano numerosi team con obiettivi diversi in termini di promozione dell'imprenditoria e dell'Estonia. Il team Work in Estonia mira a presentare l'Estonia come una destinazione interessante dove vivere e lavorare agli occhi di stranieri talentuosi, in particolare degli specialisti ICT. Si prodigano anche per incrementare l'interesse dei datori di lavoro estoni nei confronti dell'assunzione di lavoratori stranieri.