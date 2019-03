L'Estonie mène une campagne de recrutement mondiale dans le secteur informatique en offrant un voyage tous frais payés

La capitale de l'Estonie, Tallinn, abrite déjà la plus forte proportion de sociétés technologiques évaluées à plus d'1 milliard USD par habitant. Dans l'ensemble, l'Estonie compte actuellement près de 550 startups engagées dans une variété de secteurs allant des FinTech et GreenTech et au-delà. La croissance des startups a franchi un jalon important en 2018, avec le nombre d'employés des startups en augmentation de 26 % par rapport à 2017[1].

« Ne vous fiez pas à sa petite taille, l'Estonie est bel et bien intégrée dans l'économie numérique. La communauté des startups d'Estonie est très unie, offrant aux professionnels de la technologie des opportunités infinies pour concrétiser leurs idées, à la fois aux niveaux local et international », a déclaré Kaisa-Triin Kosenkranius, responsable du projet Career Hunt pour le programme Work in Estonia.

Les données réunies par l'Estonian Startup Leaders Club révèlent que les startups en Estonie emploient 581 personnes venues de l'étranger. Et le pays intensifie ses efforts pour encourager davantage de talents technologiques du monde entier à s'installer à Tallinn. Le programme Work in Estonia, une initiative menée par le gouvernement estonien, a récemment lancé la deuxième édition de sa campagne annuelle Career Hunt.

Dans le cadre d'une campagne similaire réalisée l'année dernière, 5 500 personnes du monde entier ont postulé pour avoir l'opportunité de travailler en Estonie. Pour la campagne de cette année, l'Estonie accueille de nouveau des spécialistes de la technologie pour un entretien d'embauche qui pourrait bien changer leur vie. Les candidats qui passent avec succès la phase de sélection initiale du recrutement s'envoleront pour l'Estonie afin d'effectuer une visite technologique tous frais compris de cinq jours associée à des accès VIP exclusifs à des entretiens d'embauche.

« Avant la campagne, je connaissais très peu de choses sur l'Estonie. Mais les entreprises que j'ai rencontrées m'ont convaincu que c'était le lieu que je recherchais », a déclaré Luiz Felipe de Souza Gomes, originaire du Brésil et ancien participant au premier programme Career Hunt qui vit et travaille aujourd'hui à Tallinn.

Maria de las Mercedes d'Argentine, une autre participante de la première année de campagne reconnaît : « La façon dont les gens travaillent ici et la façon dont les entreprises fonctionnent est très horizontale. Vous pouvez interagir avec tout le monde dans l'entreprise. »

Quatorze poids lourds du secteur informatique estonien participent à l'initiative de cette année pour trouver et soutenir de nouveaux talents. Les entreprises comprennent Transferwise, Monese, Veriff, Starship Technologies, Pipedrive, Thorgate, Taxify, Malwarebytes, Finestmedia, Icefire, betPawa, Swedbank Estonia, Genius Sports Services Estonia et Mooncascade.

En associant la croissance massive du financement des startups (renforcée par les 328 millions USD d'investissement l'année dernière) et le nombre d'employés du secteur technologique, la scène des startups d'Estonie est aujourd'hui plus dynamique que jamais.

Les candidatures pour Career Hunt 2019 sont ouvertes en ligne jusqu'au 31 mars 2019.

Des profils complets des entreprises participantes et les conditions d'adhésion des candidats sont disponibles ici : https://careerhunt.eu/

Work in Estonia fait partie d'Enterprise Estonia, une fondation nationale établie pour soutenir l'entrepreneuriat en Estonie. L'objectif de Work in Estonia est de présenter l'Estonie comme un lieu où il fait bon vivre et travailler pour les spécialistes talentueux de toutes les régions du monde. L'Estonie est en concurrence avec plusieurs pays européens pour recruter des talents dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et recherche actuellement 7 000 professionnels.

