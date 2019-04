L'été va être comme il ne l'a jamais été à Dubaï grâce aux forfaits séjours exceptionnels d'Emaar Hospitality Group

Les clients peuvent être assurés d'obtenir une valeur exceptionnelle pour des séjours et de bénéficier notamment de trois nuits gratuites dans les établissements de luxe Address Hotels + Resorts, ainsi que dans ceux qui cultivent un art de vie haut de gamme, à savoir Vida Hotels and Resorts. Des tarifs d'été exclusifs sont également proposés pour les Rove Hotels, la marque hôtelière contemporaine de gamme moyenne développée par la co-entreprise formée par Emaar Properties et Meraas.

Les clients qui s'inscrivent gratuitement sur U By Emaar, le programme de fidélité d'Emaar, peuvent profiter d'offres imbattables telles que trois nuitées pour le prix de deux, six nuitées pour le prix de quatre, ou encore neuf nuitées pour le prix de six.

Ils peuvent choisir entre l'hôtel primé Address Downtown et l'établissement à l'art de vie urbain, Address Boulevard ou encore Address Dubai Mall qui est relié directement au grand centre commercial Dubai Mall. Pour ceux qui chérissent le front de mer, Address Dubai Marina est idéal tandis que les passionnés de golf peuvent opter pour Address Montgomerie. Si vous recherchez un hôtel luxueux de style arabesque, Palace Downtown est le choix parfait.

Vida Downtown, un hôtel-boutique dont l'essence se niche dans le design, offre style et confort à ses clients, tandis que Manzil Downtown se caractérise par un design authentique sur lequel se greffe une hospitalité arabe authentique. Les deux hôtels sont situés au centre-ville de Dubaï, où se trouvent le gratte-ciel Burj Khalifa, The Dubai Mall, l'Opéra de Dubaï et la Fontaine de Dubaï.

Les clients des Rove Hotels peuvent bénéficier de tarifs démarrant à 99 dirhams émiratis (AED) hors taxes par nuit dans tous les établissements situés au centre de la ville.

Les visiteurs peuvent également profiter de l'offre de séjour estival dans deux établissements qui ouvriront bientôt leurs portes, à savoir Address Fountain Views et Address Sky Views, lequel se caractérise par l'extraordinaire Sky Bridge. Ils peuvent également réserver un séjour à Vida The Hills et Vida Harbour Point, qui ouvriront prochainement leurs portes.

Chris Newman, directeur de l'exploitation d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Nos forfaits d'été sont conçus pour les familles et les amis qui se font plaisir en s'offrant le nec plus ultra de l'hôtellerie proposée dans les sites au cœur de la ville. Avec le lancement de ces forfaits d'été, nous espérons répondre aux aspirations en termes d'art de vivre de nos visiteurs internationaux ainsi qu'à celles des résidents des Émirats arabes unis ».

Les offres d'été sont disponibles pour les séjours effectués entre le 4 mai et le 28 septembre 2019. Vous pouvez réserver sur addresshotels.com, vidahotels.com ou rovehotels.com. Pour en savoir plus :

