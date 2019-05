L'étude de HIMSS Analytics parrainée par Dimensional Insight démontre que seule 1 organisation de santé sur 5 utilise les analyses pour la santé des populations

L'étude révèle que les cliniciens sont moins habilités que les dirigeants pour prendre des décisions basées sur les données via les analyses

BURLINGTON, Massachusetts, 1er mai 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, fabricant de Diver Platform™, solution d'analyse et de gestion des données, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude menée aux côtés de HIMSS Analytics portant sur 110 leaders principaux dans le domaine de la santé. L'étude a conclu que, bien que la plupart des organisations de santé aient affirmé utiliser les analyses dans les domaines cliniques, les projets purement cliniques ne constituaient pas un domaine d'intérêt prioritaire pour la plupart des organisations. Par exemple, seule 1 organisation sur 5 utilise actuellement les analyses en faveur de la santé des populations.

Les résultats de l'étude démontrent que :

90 % des répondants déclarent utiliser les analyses dans les domaines cliniques.

Seuls 28,4 % des répondants utilisent les analyses pour apporter de l'efficacité aux projets de soins, 21,6 % les utilisent pour la santé des populations, et 10,8 % les utilisent pour la prise en charge des soins chroniques.

Parmi les organisations de santé n'ayant pas encore déployé les analyses mais prévoyant de le faire, seules 31,8 % affirment que la santé des populations se révélera un domaine d'intérêt prioritaire. 59,1 % affirment que l'efficacité des soins se révélera un domaine d'intérêt prioritaire.

En outre, l'étude a indiqué que les cliniciens (médecins et infirmiers) sont les personnes les moins habilitées au sein des organisations à promouvoir des décisions via l'utilisation des analyses.

Sur une échelle de 1 à 7 (1 = extrêmement faible, 7 = extrêmement élevé), le score moyen des parties prenantes en matière de promotion des décisions via les analyses a atteint 5,17.

Sur cette échelle, les dirigeants du secteur de la santé ont octroyé la note de 4,39 au personnel clinique (soit une note 15,1 % inférieure à la moyenne).

« Bien que cela soit rarement le cas à ce stade, les cliniciens utiliseront efficacement les données dans le cadre du processus décisionnel dès lors qu'elles seront intégrées à leurs flux de travail », a déclaré George Dealy, vice-président des solutions de santé chez Dimensional Insight. « Les projets que les organisations de santé peuvent adopter plus facilement sont ceux qui sont susceptibles d'utiliser des données cliniques – telles que l'amélioration des réadmissions – tout en se focalisant sur l'amélioration des processus présentant des implications financières, plutôt que sur ceux améliorant directement les soins aux patients. »

Pour en savoir plus, téléchargez l'étude complète à l'adresse : https://www.dimins.com/white-papers/himss-clinical-analytics/.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est un fournisseur leader de solutions d'analyse et de gestion des données, qui offre une gamme complète de capacités allant de l'intégration des données à la modélisation, en passant par les rapports complexes, les analyses et les tableaux de bord. La société a remporté à six reprises un prix Best in KLAS dans la catégorie renseignements commerciaux de santé et analyses, se positionnant dernièrement à la première position en 2019. Créée en 1989, Dimensional Insight possède plusieurs milliers de sociétés clientes à travers le monde.

